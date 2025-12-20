Dos vecinos de Lomas de Zamora, un mismo valor: la solidaridad como motor comunitario

Cada 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana , una fecha que invita a reflexionar sobre el gran valor de la ayuda al prójimo. En Lomas de Zamora, esos valores solidarios también son visibles: se expresan en gestos cotidianos que transforman realidades.

Uno de esos ejemplos es el de Julián Gallo , un barbero de barrio que ofrece cortes de pelo gratuitos o a muy bajo costo para quienes más lo necesitan. Para él, la solidaridad está relacionada a un impulso genuino: “Es algo que simplemente te nace hacerlo y lo bien que se siente el serlo”, explicó al compartir su mirada.

El 23 de diciembre. Se pone el traje de Papá Noel para encabezar una caravana hacia el Gandulfo

En una charla con La Unión , Julián aseguró que brindar este servicio solidario le genera una satisfacción profunda. “Por ahí no es mucho lo que uno da, pero para aquellas personas lo es. Es una mano, una ayuda que les sirve y mucho”, señaló, remarcando que los gestos simples pueden tener un impacto más que positivo en la vida de los vecinos.

Otra historia de amor puro que refleja el espíritu solidario es la de Oscar Baudille, fundador de Superhéroes Solidarios Argentinos, un grupo de voluntarios que visita hospitales vestidos como personajes ficticios para llevar alegría a los niños y niñas que atraviesan momentos difíciles. Para Oscar, la solidaridad empieza en lo cotidiano: “Ayudar desde las pequeñas cosas, como indicar una calle, ceder el asiento o alimentar a un animal de la calle”.

el-grupo-cerro-el-2024-pura-solidaridad Decenas de voluntarios se unieron al proyecto del lomense Oscar Baudille.

“Vestidos de superhéroes llevamos una palabra de aliento, una sonrisa y, en ocasiones, regalos. Nuestra labor se caracteriza por brindar un gran sentido de acompañamiento hacia los peques que sufren algún problema de salud”, agregó, destacando la importancia de estar presentes para los infantes desde lo emocional.

La importancia de contagiar la solidaridad en Lomas de Zamora

Ambos coincidieron en la necesidad de sostener estos gestos para transformar vidas. Julián invitó a que más vecinos se sumen a ayudar sin pedir nada a cambio, mientras que Oscar definió a la solidaridad como “un pegamento que mantiene unida a la sociedad” y destacó que el verdadero desafío está en ponerla a prueba en pequeñas acciones.

Las historias de Julián y Oscar reflejan que la unión comunitaria se construye todos los días. En Lomas, la empatía y el compromiso en los vecinos están presentes y son el verdadero motor para generar cambios reales en la sociedad.