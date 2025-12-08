Ofrece cortes "a voluntad" para ayudar y seguir creciendo en su profesión como barbero

Ser solidario para que también lo ayuden a progresar. Esa es la mentalidad del vecino de Lomas Julián Gallo (33) , quien recientemente se recibió de barbero y, para perfeccionar sus habilidades en el rubro, lanzó una gran propuesta: ofrece cortes a voluntad a los vecinos de la zona.

En una charla con el Diario La Unión , Julián contó que se mudó hace apenas cuatro meses a Lomas y que, gracias al incentivo y al apoyo de su pareja Agustina, realizó el curso de barbero que le brindó una herramienta más para generar un ingreso económico .

“Mientras estaba haciendo el curso me puse a pensar en la idea de ofrecer los cortes gratuitos o a voluntad, ya sea para personas que no lo pueden abonar o para aquellos que pueden aportar un monto que me ayude a seguir creciendo y perfeccionándome en la profesión”, reveló Gallo.

Fue así que hace una semana comenzó a realizar los cortes solidarios en el patio trasero de su casa, la cual queda ubicada en la Avenida Virgen de Itatí 2231 (entre Ricardo Palma y Antonio Machado). “De momento no tengo un local físico, pero puedo hacer los cortes sin inconvenientes, salvo cuando hay malas condiciones climáticas”, contó, dejando en claro que tiene muchas ganas de progresar.

Fue así que hace una semana comenzó a realizar los cortes solidarios en el patio trasero de su casa, la cual queda ubicada en la Avenida Virgen de Itatí 2231 (entre Ricardo Palma y Antonio Machado).

Lomas, cuna de solidaridad

“Me interesa ayudar desde mi lugar. Hay muchos vecinos que realmente no tienen para pagar un corte de pelo, entonces acá son bienvenidos. En mi casa voy a recibir y a tratar a todos por igual, ya sea a los que me pidan un corte gratis o los que quieran aportar a la causa”, aseguró el lomense.

Me interesa ayudar desde mi lugar. Hay muchos vecinos que realmente no tienen para pagar un corte de pelo, entonces acá son bienvenidos. En mi casa voy a recibir y a tratar a todos por igual, ya sea a los que me pidan un corte gratis o los que quieran aportar a la causa Me interesa ayudar desde mi lugar. Hay muchos vecinos que realmente no tienen para pagar un corte de pelo, entonces acá son bienvenidos. En mi casa voy a recibir y a tratar a todos por igual, ya sea a los que me pidan un corte gratis o los que quieran aportar a la causa

Agustina, la pareja de Julián, hizo una publicación en Facebook para difundir la movida solidaria y la repercusión fue muy positiva por parte de los vecinos. “Me llegaron muchos mensajes y llamadas. Gente de distintas partes, no solo de Lomas, sino también de otros distritos. Es increíble”, admitió, muy agradecido.

El barbero contó que estará a disposición para realizar los cortes todos los días por la tarde, mientras que los sábados también agregará turnos por la mañana. Los interesados pueden comunicarse con Julián al 1151086796.

8cc2f922-76b2-4d14-a36b-081f8cbd6b9e Su casa, en Lomas, oficia de barbería. Julián sueña, en un futuro, con tener un local propio.

“Me encantaría poder tener, en un futuro, mi propia barbería donde pueda dar clases y enseñarles a los chicos del barrio una profesión más que digna, sería una linda manera de alejarlos de la calle. Ojalá toda esto se haga viral y llegue a manos de grandes barberos como los Navaja para que se sumen a la movida solidaria”, concluyó.