Llavallol: arman una jornada de descuentos, solidaridad y sorteos en una blanquería

Gracias al éxito que obtienen en cada edición, la reconocida marca de blanquería y deco "Louisiana" de Llavallol vuelve a presentar el Garage Sale con una gran cantidad de descuentos, con solidaridad , una variedad de sorpresas y hasta el sorteo de dos viajes para todos los que se acerquen este domingo en el horario de 9 a 19.

La empresa familiar con una amplia trayectoria en Lomas y varios locales realiza estos encuentros para que los vecinos de la zona y alrededores puedan aprovechar precios únicos. Para poder participar de esta cuarta edición del Garage Sale se pide a modo de entrada un alimento no perecedero por persona que luego será donado a entidades sociales.

Todo tipo de artículos del hogar se van a poder encontrar en un predio lleno de ofertas ubicado en Padre Javier 49, Llavallol. "En caso de no llevar el alimento no perecedero se va a cobrar una entrada de $3000 porque queremos ayudar a las entidades benéficas", explicó Melina, una de las integrantes de la empresa con más de 40 años de historia en Lomas.

El ingreso al predio será por orden de llegada, se pude ingresar en cualquier horario y los que asistan se van a encontrar con miles de ofertas y un sin fin de productos de hogar y de decoración a precios increíbles. Habrá sábanas, acolchados, manteles, mantas, covers, alfombras, artículos de baño, almohadas y mucho más a costos muy accesibles.

Todas las ofertas son válidas abonando en efectivo y con transferencia se deberá abonar con un 20% más. Otro requisito a tener en cuenta es que no se permitirá el ingreso a menores de 13 años, ni con bolsas o mochilas.

Lo productos que se adquieran este domingo no tienen cambios, ni devolución (tanto los de primera como los de segunda) y durante toda la jornada se estará renovando el stock de los artículos por lo que se puede asistir en cualquier horario.

El gran atractivo: dos viajes en juego

Como novedad y gran incentivo para todos los que participen de esta cuarta edición del Garage Sale, con cada compra realizada, los asistentes participarán automáticamente en el sorteo de dos viajes para dos personas: uno a Brasil y el otro a a Cataratas.

En caja, cuando cada persona que abone se le entregará un número para que puedan participar del sorteo que se realizará el miércoles 10 en el vivo a través de la cuenta de Instagram: @louisiana_ok

"Este encuentro del Garage Sale se vivirá con un 'clima de viaje', música, energía y mucha diversión, por lo que se recomienda asistir con ropa cómoda, gorra e hidratación. Los esperamos para vivir una jornada de oportunidades y la posibilidad de ganar un viaje", recomendó Melina.

Ante cualquier duda, se puede escribir un mensaje de WhatsApp a los siguientes números: 1160347504 o 1160347912