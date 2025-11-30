domingo 30 de noviembre de 2025
Con variedad de actividades.

Llavallol: jornada de prevención y concientización en el Día Mundial de la lucha contra el VIH

Los vecinos podrán acercarse este martes al Centro Barrial Magdalena de Llavallol donde se informará sobre la importancia de realizar el test de VIH.

Se realizarán test gratuitos en Llavallol.

Una campaña de prevención y concientización que informa sobre la importancia de hacerse el test gratuito de VIH es lo que se brindará este martes a las 18 en el Centro Barrial Magdalena de Llavallol bajo el lema "Sexo sin Forro Ni Ahí, Mejor Sabelo" en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH.

En Boulevard Polonia 33, Llavallol se va a realizar el encuentro donde los que asistan podrán ingresar gratis y particiapr de distintas actividades que se realizarán dentro del espacio que va a dedicar ese día tan especial para la concientización, el uso del preservativo para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y además se estarán realizaron los test ráidos de VIH durante toda la jornada.

Inauguraron un mural en homenaje a Ayelén Delgado en Temperley.
Conmemoración.

Pintaron un mural en homenaje a Ayelén Delgado, la joven encontrada sin vida en Llavallol
Los chicos prepararon manualidades durante todo el año de cursar en el CPII de Llavallol. 
Abierto a la comunidad.

El CPII N°6 de Llavallol cierra el año con una muestra sobre valores

Las puertas del Centro Barrial estarán abiertas a partir de las 18 y a las 20 se podrá ver en exclusivo y por primera vez a través del canal de YouTube "Tinku Producciones" un video que fue realizado por los alumnos del programa Fines que trabajaron especialmente para presentarlo en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH.

Sebastián Ferrero, responsable de Magdalena y fundador de la ONG No Seas Pavote comentó: "El martes haremos el lanzamiento mundial de las nuevas campañas 'sexo sin forro, ni ahí' que venimos haciendo cada año junto con los adultos que van a Fines porque se trabaja mucho respecto a la concientización de la temática".

La importancia del espacio en Llavallol

El Centro Barrial Magdalena nació con el objetivo principal de acompañar la vida de personas pertenecientes principalmente del colectivo LGTBIQ+

Nace como fruto del acompañamiento de aquellas “trabajadoras sexuales” sobre Ruta 4, entre la rotonda de Firestone y la calle Seguí. Eso fue en un principio, pero luego se fueron ampliando en la zona, a través de las distintas actividades que allí se brindan durante todo el año.

"Ante el rechazo, maltrato, discriminación histórica y actual de las instituciones es que acompañamos la integralidad de la vida de las personas", dijo Ferrero y volvió a poner el foco en la importancia de la realización de más campañas de concientización sobre prevención de VIH y de todas las enfermedades de transmisión sexual.

Los que quieran ver el video que se estrenará este martes deben ingresar a las 20 en: https://youtu.be/uXg1hxrok-A. "Les pedimos que toquen la campanita para recibir notificaciones y de esa manera no se pierdan el estreno. Los esperamos en la sala virtual", sugirió Ferrero.

Dónde ver la campaña de concientización

Embed - Campaña MEJOR SABELO / Hacete el TEST de VIH

