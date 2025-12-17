Internaron a Zaira Nara: qué le pasó y cómo sigue su salud

Mientras Zaira Nara aparecía en el capítulo del martes de MasterChef Celebrity , en la pantalla de Telefe y en reemplazo de su hermana Wanda Nara , la modelo enfrentaba un difícil momento de salud por que debió ser internada.

Zaira Nara tuvo que ser internada luego de un viaje a Europa y contó el motivo en sus redes sociales. “La vida misma”, escribió la modelo en una foto en la cual se ve en una cama de sanatorio.

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”, explicó la modelo, que vio desde el hospital su participación en MasterChef Celebrity, como reemplazo de su hermana Wanda en la conducción.

“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, agregó la modelo, llevando tranquilidad a sus miles de fieles seguidores en las redes sociales.

"Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda", detalló Zaira Naira, que agradeció la atención de los médicos, que rápidamente lograron estabilizarla para que pudiera regresar a su casa.

Zaira Nara so prendió a todos este martes por la noche en MasterChef Celebrity, en Telefe, al tomar por un momento el lugar de su hermana Wanda Nara.

La modelo le puso mucha onda a su improvisada labor y hasta tuvo una linda charla con Maxi López, su ex cuñado.