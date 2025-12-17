Advierten sobre una fuerte caída del empleo y cierre de empresas desde que asumió Javier Milei

La cantidad de trabajadores registrados y de empleadores en Argentina sufrió un marcado retroceso desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con una pérdida de 280.984 trabajos formales y el cierre de 20.134 empresas entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, de acuerdo con un informe sobre empleo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El estudio, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que la caída del empleo registrado fue del 2,85%, lo que equivale a un promedio de más de 419 trabajadores menos por día durante los primeros veintidós meses de la actual gestión.
En paralelo, el número de empleadores con personal registrado descendió de 512.357 a 492.223, una contracción del 3,9%, lo que refleja un deterioro sostenido del entramado productivo.
Sectores más afectados por la caída de empleo
En términos de empresas, el sector de Transporte y almacenamiento fue el más perjudicado, con la pérdida de 4.851 empleadores, seguido por el comercio, los servicios inmobiliarios, los servicios profesionales y la industria manufacturera. En términos relativos, ese mismo rubro encabezó las caídas con un retroceso del 12,3% en la cantidad de empleadores.
Respecto del empleo, la mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la Administración pública, defensa y seguridad social, con 88.342 trabajadores menos, seguida por la construcción (–77.383), la industria manufacturera (–59.127) y el transporte y almacenamiento (–53.642).
La construcción fue, además, el sector más afectado en términos porcentuales, con una caída del 16,2% del empleo registrado.
El informe también señala que el 99,6% del cierre de empleadores se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores. Sin embargo, la mayor parte de la destrucción de empleo se produjo en firmas de gran tamaño: el 69,4% de los puestos perdidos correspondió a empresas con más de 500 empleados.