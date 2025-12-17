miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025
Dificil.

Advierten sobre una fuerte caída del empleo y cierre de empresas desde que asumió Javier Milei

Se perdieron 280.984 puestos de empleo formales y cerraron 20.134 empresas entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, con el gobierno de Javier Milei.

Con Javier Milei, el 99,6% del cierre de empleadores se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores.

El estudio, elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que la caída del empleo registrado fue del 2,85%, lo que equivale a un promedio de más de 419 trabajadores menos por día durante los primeros veintidós meses de la actual gestión.

Por la desregulación de Javier Milei, China acapara el 70% de la importación textil.
La industria está en crisis.

China ya representa el 70% de la importación textil: los efectos en la industria local
ATE ya realizó un paro contra la reforma laboral la semana  pasada.
Sin vueltas.

Para ATE, la reforma laboral de Javier Milei "cristaliza la precariedad"

En paralelo, el número de empleadores con personal registrado descendió de 512.357 a 492.223, una contracción del 3,9%, lo que refleja un deterioro sostenido del entramado productivo.

Sectores más afectados por la caída de empleo

En términos de empresas, el sector de Transporte y almacenamiento fue el más perjudicado, con la pérdida de 4.851 empleadores, seguido por el comercio, los servicios inmobiliarios, los servicios profesionales y la industria manufacturera. En términos relativos, ese mismo rubro encabezó las caídas con un retroceso del 12,3% en la cantidad de empleadores.

Respecto del empleo, la mayor pérdida de puestos de trabajo se registró en la Administración pública, defensa y seguridad social, con 88.342 trabajadores menos, seguida por la construcción (–77.383), la industria manufacturera (–59.127) y el transporte y almacenamiento (–53.642).

La construcción fue, además, el sector más afectado en términos porcentuales, con una caída del 16,2% del empleo registrado.

El informe también señala que el 99,6% del cierre de empleadores se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores. Sin embargo, la mayor parte de la destrucción de empleo se produjo en firmas de gran tamaño: el 69,4% de los puestos perdidos correspondió a empresas con más de 500 empleados.

Seguí leyendo

China ya representa el 70% de la importación textil: los efectos en la industria local

Para ATE, la reforma laboral de Javier Milei "cristaliza la precariedad"

Caída del empleo privado: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

Conectan a empresas de Lomas con vecinos que buscan empleo

Rodrigo Vélez, experiencia para el mediocampo de Talleres.
Mediocampistas.

Talleres abrió el mercado de pases y anunció dos refuerzos