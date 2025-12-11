Por la desregulación de Javier Milei, China acapara el 70% de la importación textil.

El ingreso de ropa china creció a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Según el relevamiento, el gigante asiático ya explica más del 70% de las importaciones textiles, un salto que se consolidó entre 2024 y 2025.

La industria textil local denuncia que compite en condiciones desiguales, mientras el fenómeno del ultrafast fashion gana espacio con prendas de bajo costo, sin certificaciones y sin trazabilidad.

El informe advirtió que detrás de los precios bajos que ofrecen plataformas como Shein, Temu o AliExpress se esconde un modelo que erosiona la estructura productiva local: China ya aporta el 94% de los tejidos de punto importados, el 71% de la indumentaria y el 68% de las confecciones terminadas.

Las excelentes condiciones para China El avance chino responde a la eliminación de mecanismos como: Declaración jurada de composición

Valores criterio de importación

Controles de etiquetado y talles

Normas antidumping Y se potencia con un régimen simplificado que: Evita aranceles

No exige certificaciones

No tributa impuestos como un comercio local

Tiene envíos subsidiados por programas como ePacket

