jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025
La industria está en crisis.

Por la desregulación de Javier Milei, China acapara el 70% de la importación textil

La avalancha de importaciones desde China arrincona la producción nacional. Advierten por el avance del ultrafast fashion y el impacto en el empleo.

Por Diario La Unión
El ingreso de ropa china creció a un ritmo sin precedentes en los últimos años. Según el relevamiento, el gigante asiático ya explica más del 70% de las importaciones textiles, un salto que se consolidó entre 2024 y 2025.

La industria textil local denuncia que compite en condiciones desiguales, mientras el fenómeno del ultrafast fashion gana espacio con prendas de bajo costo, sin certificaciones y sin trazabilidad.

El informe advirtió que detrás de los precios bajos que ofrecen plataformas como Shein, Temu o AliExpress se esconde un modelo que erosiona la estructura productiva local: China ya aporta el 94% de los tejidos de punto importados, el 71% de la indumentaria y el 68% de las confecciones terminadas.

Las excelentes condiciones para China

El avance chino responde a la eliminación de mecanismos como:

  • Declaración jurada de composición
  • Valores criterio de importación
  • Controles de etiquetado y talles
  • Normas antidumping

Y se potencia con un régimen simplificado que:

  • Evita aranceles
  • No exige certificaciones
  • No tributa impuestos como un comercio local
  • Tiene envíos subsidiados por programas como ePacket

