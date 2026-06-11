De Fiorito al Mundial: Facundo Medina ya tiene su mural en el barrio

De las calles de Fiorito al Mundial con la Selección Argentina . Facundo Medina , criado en el mismo barrio que Diego Maradona , es uno de los jugadores de la Scaloneta que irá en busca de una nueva gloria futbolística. Mientras la ilusión crece en cada rincón del país, un grupo de artistas le rindió homenaje con un mural que refleja el orgullo de toda una comunidad.

El mural que está sobre las calles Bermejo y Milán , en Fiorito, fue creado por el colectivo Muro Sur y muestra la historia de un niño que transformó los sueños de potrero en realidad y hoy lleva las esperanzas de todo un barrio que se reconoce en su historia de esfuerzo, perseverancia y superación.

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"El mural tiene dos imágenes: una foto de Facu cuando era chiquito con la frase 'No dejen de soñar nunca por favor' y al lado hicimos la figurita del álbum del Mundial con su cara, representando a esos sueños que se cumplen", expresó Ezequiel Briseño, director de Muro Sur .

Medina nació el el 28 de mayo de 1999 en Fiorito y arrancó a jugar al fútbol en la cancha de Los Gauchitos, un potrero por el que también pasó Maradona. "Nací a 8 cuadras de la primera casa de Diego y la canchita donde jugaba está a 4 cuadras de mi casa. Fiorito es un barrio de fútbol y siempre que voy la presencia de Maradona se siente y es constante", recordó Facundo durante una entrevista.

mural medina fiorito2 El mural tiene a Medina con su figu del Mundial.

Antes de dedicarse a pleno como futbolista, Medina trabajó de cartonero para ayudar a su familia. "Había que sobrevivir en el barrio así que tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con todos mis tíos a las 4 o 5 de la tarde y volvíamos a las 9 o 10 de la noche", contó.

Hoy, aquel chico que corría detrás de una pelota en las calles de Fiorito está a las puertas del desafío más grande de su carrera.

La carrera futbolística de Facundo Medina

Formado en River Plate y de muy buen presente en el fútbol europeo, Facundo Medina es uno de los defensores de la Selección Argentina que jugará el Mundial.

El central zurdo arrancó en las inferiores de River y en 2018 pasó a la primera de Talleres de Córdoba, donde se destacó y convirtió en una de las figuras del equipo. En 2020 pegó el salto a Europa con muy buena temporada en el Lens, de Francia, en el que disputó 165 partidos con 8 goles y 10 asistencias.

Desde el año pasado juega en el Olympique de Marsella acumulando 26 partidos y 1 asistencia. Medina también formó parte de 17 encuentros con la Selección Argentina Sub-20, estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con la Sub-23 y lleva 7 partidos en la Selección Mayor bajo el mando de Lionel Scaloni.