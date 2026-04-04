Vecinos de Lomas podrán formarse gratis en cine, fotografía, podcast y streaming

Los vecinos de Lomas de Zamora interesados en el cine , la fotografía y las nuevas tecnologías podrán incorporar conocimientos a través de una una amplia variedad de talleres gratuitos .

A cargo de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) , la propuesta contará con clases presenciales en la calle Acevedo 1864 de Banfield . En el taller de podcast y streaming enseñarán a crear y producir contenidos en vivo o grabados, sumando herramientas técnicas y recursos expresivos para la comunicación .

Dentro del arte de la fotografía habrá dos propuestas. En el nivel 1, los estudiantes iniciarán su camino incorporando los fundamentos de cámara, composición e iluminación. Mientras que en el nivel 2 perfeccionarán la técnica con herramientas avanzadas y explorando nuevas formas creativas.

Lo mismo ocurrirá con la animación , donde en el taller para nivel 1 descubrirán los fundamentos de la animación mediante la experimentación con técnicas cuadro a cuadro desde la práctica. Por su parte, en el nivel 2 van a profundizar en técnicas de animación y desarrollar proyectos con mayor complejidad narrativa y expresiva.

talleres audiovisuales emma2 Una muy buena oportunidad para vincularse con el mundo audiovisual.

También está la opción de hacer un curso de fotoperiodismo para aprender a contar historias con imágenes desde una mirada crítica, ética y comprometida con la realidad. A su vez, el de cine documental está pensado para explorar el lenguaje desde la idea hasta la realización bajo un enfoque crítico.

Los interesados en la actuación tienen una capacitación cuyo objetivo es aprender a desenvolverse con seguridad y naturalidad frente a cámara. Otra propuesta es la introducción al lenguaje audiovisual con herramientas teóricas y prácticas para contar historias.

Y el taller de grips y eléctricos brindará una formación como técnico de rodaje con conocimientos sobre seguridad, iluminación, montaje, conexionado y trabajo en equipo en set. La inscripción a todos estos cursos será online a partir del lunes 6 de abril, a las 8, en la página de la EMMA donde tendrán que llenar un formulario.

La historia de la Escuela de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora

Con 27 años de historia, la EMMA empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva, la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía.

La escuela fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de los talleres gratuitos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.

Mientras que la Tecnicatura en Fotografía incluye tanto la captura como la posproducción de imágenes en entorno digital junto con los saberes necesarios para la planificación, curaduría y exposición de proyectos fotográficos. La EMMA pasó por varias sedes y este año desembarcó en Acevedo 1864, donde también funciona la Técnica Nº7 de Banfield.