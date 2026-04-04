Vecinos de Lomas podrán formarse gratis en cine, fotografía, podcast y streaming

Los vecinos de Lomas de Zamora interesados en el cine, la fotografía y las nuevas tecnologías podrán incorporar conocimientos a través de una una amplia variedad de talleres gratuitos.
Desde el Municipio lanzarán nuevos talleres audiovisuales para la comunidad. Las inscripciones serán online a partir del próximo lunes.
Los vecinos de Lomas de Zamora interesados en el cine, la fotografía y las nuevas tecnologías podrán incorporar conocimientos a través de una una amplia variedad de talleres gratuitos.
A cargo de la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA), la propuesta contará con clases presenciales en la calle Acevedo 1864 de Banfield. En el taller de podcast y streaming enseñarán a crear y producir contenidos en vivo o grabados, sumando herramientas técnicas y recursos expresivos para la comunicación.
Dentro del arte de la fotografía habrá dos propuestas. En el nivel 1, los estudiantes iniciarán su camino incorporando los fundamentos de cámara, composición e iluminación. Mientras que en el nivel 2 perfeccionarán la técnica con herramientas avanzadas y explorando nuevas formas creativas.
Lo mismo ocurrirá con la animación, donde en el taller para nivel 1 descubrirán los fundamentos de la animación mediante la experimentación con técnicas cuadro a cuadro desde la práctica. Por su parte, en el nivel 2 van a profundizar en técnicas de animación y desarrollar proyectos con mayor complejidad narrativa y expresiva.
También está la opción de hacer un curso de fotoperiodismo para aprender a contar historias con imágenes desde una mirada crítica, ética y comprometida con la realidad. A su vez, el de cine documental está pensado para explorar el lenguaje desde la idea hasta la realización bajo un enfoque crítico.
Los interesados en la actuación tienen una capacitación cuyo objetivo es aprender a desenvolverse con seguridad y naturalidad frente a cámara. Otra propuesta es la introducción al lenguaje audiovisual con herramientas teóricas y prácticas para contar historias.
Y el taller de grips y eléctricos brindará una formación como técnico de rodaje con conocimientos sobre seguridad, iluminación, montaje, conexionado y trabajo en equipo en set. La inscripción a todos estos cursos será online a partir del lunes 6 de abril, a las 8, en la página de la EMMA donde tendrán que llenar un formulario.
Con 27 años de historia, la EMMA empezó como Escuela de Cine trabajando con cámaras súper 8 y con una matrícula de 10 alumnos. Gracias a la calidad de profesores como Aníbal Di Salvo, Leonardo Polverino y Rubén Silva, la institución fue creciendo y sumando nuevas carreras en cinematografía, televisión, video y fotografía.
La escuela fue reconocida por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) y, a lo largo de los años, formó a estudiantes de Lomas y también de otros países como España y Colombia. Además de los talleres gratuitos, hay una Tecnicatura en Realización de Cine, TV y Video con materias como producción, guion, dirección de actores, postproducción de sonido, semiología y dirección de arte.
Mientras que la Tecnicatura en Fotografía incluye tanto la captura como la posproducción de imágenes en entorno digital junto con los saberes necesarios para la planificación, curaduría y exposición de proyectos fotográficos. La EMMA pasó por varias sedes y este año desembarcó en Acevedo 1864, donde también funciona la Técnica Nº7 de Banfield.