miércoles 29 de abril de 2026
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29 de abril de 2026
Se pudrió todo.

Martita Fort contra Virginia Gallardo: "Usó la imagen de mi papá"

Martita Fort, la hija de Ricardo Fort, fue lapidaria con Virginia Gallardo y aseguró que la diputada por LLA se aprovechó de la fama del chocolatero.

Martita Fort fulminó a Virginia Gallardo.&nbsp;

Martita Fort fulminó a Virginia Gallardo. 

Martita Fort volvió a hablar sin vueltas de Virginia Gallardo y apuntó contra la actual diputada por La Libertad Avanza (LLA) y exnovia de su papá Ricardo Fort en una entrevista en el programa de Moria Casán en El Trece.

“Yo creo que es momento de soltar”, sentenció Martita Fort. Y lanzó: “Creo que ella no me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella. Fue una de las ex de mi viejo y no tiene por qué tener relación conmigo y yo con ella. Creo que no tenemos nada que conversar”.

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“Virginia es una persona que no tiene por qué tener vínculo conmigo o mi familia”, reafirmó la hija de Ricardo Fort en el ciclo de El Trece.

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Martita Fort contra Virginia Gallardo

Martita Fort también dejó entrever su opinión sobre ciertas actitudes de Virginia Gallardo en el pasado, especialmente en relación a la figura de su padre

Y siguió contra Virginia Gallardo: “Todo se puso raro después de una confusión que se dio en un momento, no directamente para con nosotros, pero que sí fue incómoda”.

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Martita Fort contra Virginia Gallardo.

Martita Fort contra Virginia Gallardo.

“Yo creo que Virginia sí usó la imagen de mi papá para salir favorecida. Es obvio. Aprovechó el momento. Sabía que picaba. Nosotros nos conocemos todos, dale”, ironizó la joven, y cerró: “Sabemos lo que vende y cómo vender”.

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