Funcionarios internacionales visitaron el Pozo de Banfield

En el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield) recibieron en el último mes a distintas delegaciones de países hermanos, quienes conocieron las instalaciones y la historia de uno de los centros clandestinos emblemáticos de la dictadura militar .

Fares Jadue , alcalde de Recoleta ( Chile ), estuvo presente en la vigilia por los 50 años del golpe que se hizo el 23 de marzo en el espacio. El funcionario compartió el encuentro junto al intendente de Lomas , Federico Otermín , y la ministra de Ambiente de la Provincia , Daniela Vilar , y luego recorrió el lugar junto a integrantes de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo .

Mientras que el 18 de abril, en el marco de una visita guiada junto a Turismo Lomas , los compatriotas Erick García Cruz y Nelly Cabrera (ambos de México ) conocieron el Pozo de Banfield para profundizar sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que nuestro país ha construido a lo largo de los años.

Fares Jadue, de Chile, estuvo en la vigilia del 23 de marzo por los 50 años del golpe.

Otra visita destacada fue la de Rafael Michelini, hijo de Zelmar Michelini, histórico dirigente político uruguayo y cofundador del Frente Amplio que se exilió en Argentina a partir del inicio de la dictadura en su país y fue secuestrado y asesinado el 20 de mayo de 1976 en el marco del Plan Cóndor.

"Es importante recordar que el Ex Pozo de Banfield fue señalizado como Sitio de Memoria del Mercosur, un hecho que lo posiciona como un espacio central en la construcción de memoria en Lomas de Zamora y lo ubica como uno de los principales lugares donde ocurrió el Plan Cóndor, la estrategia de coordinación represiva de los Estados Unidos con las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, desaparecer y asesinar a militantes y opositores políticos al neoliberalismo", destacaron desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

Pozo de Banfield: del horror a la memoria

Más de 350 personas pasaron durante la dictadura por el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención que tenía una maternidad clandestina en la que se apropiaron bebés ilegalmente. También es conocido por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices.

Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015. Este lugar es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

Durante todo el año se organizan visitas guiadas para contar la historia del lugar como también diferentes actividades culturales, presentaciones de libros, talleres y proyecciones de películas y documentales.