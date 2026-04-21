Planifican nuevas actividades en Lomas para fortalecer la memoria colectiva

Por los 50 años de la dictadura militar , en Lomas de Zamora hicieron más de 50 actividades para reafirmar el compromiso con la memoria . Autoridades locales y provinciales se reunieron con el objetivo de planificar nuevas iniciativas en conjunto.

"Participamos de una reunión para hacer un balance de lo que se hizo en el mes de marzo en Lomas, donde hubo un cronograma de casi 60 actividades con participación de clubes, escuelas, centros de jubilados, sindicatos, organizaciones territoriales y la universidad. También proyectamos las acciones que se van a llevar a cabo de cara a los 50 años de La Noche de los Lápices ", señalaron desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield .

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Del encuentro en La Plata participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno ; la directora provincial de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol ; la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Marina Vega ; la directora de Derechos Humanos del Municipio de Lomas, Mariela Abregú ; y Berta Horen , Raúl López y Daniel Prassel como referentes de la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

"Conversamos sobre la importancia de territorializar la presencia del Espacio para la Memoria en toda la extensión de Lomas de Zamora con material, folletería e información en cada plaza donde se generen actividades por los 50 años de la última dictadura cívico-militar. El Ex Pozo es uno de los espacios más importantes de la Provincia de Buenos Aires , donde recibimos por mes a casi 2 mil personas en distintas actividades, lo cual da una potencialidad a la construcción comunitaria y democrática para Lomas ", remarcaron desde la Mesa de Trabajo.

El Pozo de Banfield, un espacio vital para la memoria en Lomas

El Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield), que durante el terrorismo de Estado funcionó como centro clandestino de detención, fue una de las sedes principales de las actividades por los 50 años de la dictadura militar.

La quinta sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Lomas; la Vigilia del 23 de marzo; y las charlas sobre feminismo, memoria y nuevas derechas junto a presentaciones de libros fueron algunas de las propuestas durante el mes de marzo.

El Ex Pozo es recordado por haber tenido una maternidad clandestina y por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices. Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015.