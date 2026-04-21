Daniel Franco, defensor de Los Andes: "Tenemos una idea muy clara"

Los Andes quedó invadido por la bronca luego del 0-0 frente a San Telmo , donde volvió a fallar un penal y donde le cuesta sumar da tres. En seis juegos en el estadio Eduardo Gallardón , el Milrayitas apenas festejó una vez en la temporada. Sin embargo, Daniel Franco rescató aspectos positivos que para él son muy importantes.

El defensor habló de una evolución del equipo que conduce Leonardo Lemos , aduciendo que “fueron superiores” a todos los rivales a los que se enfrentaron en estas primeras nueve fechas.

Ayuda insólita. Los chicos de Los Andes ayudaron a un ex Temperley a ser héroe en el Gallardón

“Arrancamos bien el torneo, fuimos mejorando día a día, partido a partido, pero a pesar de eso en todos los partidos fuimos superiores y creo que eso es muy importante”, destacó el central rosarino.

También se encolumnó detrás de la línea de juego que propone Los Andes en una exigente categoría como lo es la Primera Nacional . “Tenemos una idea muy clara que la proponemos de local y de visitante y creo que es muy difícil que suceda en la categoría”, dijo.

En esa línea, nombró a Deportivo Morón como otro de los equipos que “mejor” juego tienen en la máxima categoría del ascenso. “De lo que veo de fútbol en el Nacional somos por ahí el que más intenta jugar. Junto a Morón somos para mí los dos equipos que tenemos una idea muy clara, que la podemos plasmar y en todos los partidos hemos sido superiores”, resaltó el oriundo de Granadero Baigorria.

Daniel Franco El defensor de Los Andes en conferencia de prensa.

Los Andes pudo haber cerrado la fecha como escolta de Deportivo Morón y Colón de Santa Fe, pero la igualdad lo dejó en el 6º puesto, a cuatro unidades del Gallo y del Sabalero.

Daniel Franco valoró el arco en cero

“Si el penal entraba estábamos hablando de otra cosa, el ‘Negrito’ (Franco) Rodríguez se tenía fe para patear y creo que fue virtud del arquero de San Telmo que se quedó parado hasta el remate, algo que casi nunca sucede”, atinó a decir Franco.

Sin embargó valoró que “por suerte pudimos mantener la valla invicta que es para mí o la defensa lo más importante, ya que los equipos se arman de atrás para adelante”.

“Teniendo el cero en nuestro arco se nos hace un poco más fácil la tarea. No pasamos sobresaltos salvo un disparo de media distancia que se fue por arriba del travesaño recién en la segunda etapa. Esto indica que lo supimos controlar y superar al rival”, sostuvo el defensor, quién subrayó mantener el invicto en los 95 minutos “en cero por tercer partido consecutivo y con solo tres goles en contra en el torneo”, finalizó el experimentado jugador Milrayitas.