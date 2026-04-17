La racha negativa que Los Andes buscará cortar ante San Telmo

Los Andes se juega mucho más que tres puntos este sábado, cuando reciba la visita de San Telmo en el Eduardo Gallardón. El Milrayitas consiguió dos victorias consecutivas que lo ubicaron en puestos de reducido y quiere seguir alimentando su ilusión en la Primera Nacional .

Los Andes suma 12 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. Se ubica sexto en la zona A con cinco unidades que lo separan del líder, Colón de Santa Fe. Ante San Telmo buscará su tercera victorial al hilo, pero ostenta un historial bastante particular.

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Los Andes y San Telmo acumulan casi 100 años de historia en enfrentamientos. Sobre 54 partidos oficiales, el Milrayitas se impuso en 22 presentaciones, el Candombero lo hizo en 18 ocasiones y registran 14 empates. Se enfrentaron por primera vez en Intermedia 1927, con triunfo 1 a 0 de Los Andes en cancha de Sportivo Buenos Aires.

Como local, Los Andes lleva una ventaja considerable ya que sobre 26 partidos disputados, el conjunto de Lomas de Zamora se impuso en 11 ocasiones, San Telmo lo hizo en 8 ocasiones y empataron 7 veces. Mientras que en la Isla Maciel disputaron 27 juegos con 10 triunfos de Los Andes , 10 victorias de San Telmo y 7 igualdades.

los andes en el gallardon Los Andes buscará su tercera victoria consecutiva.

Los Andes y San Telmo vuelven a enfrentarse tras cinco años

El Milrayitas y el Candombero no chocan desde la temporada 2019-2020 cuando San Telmo se impuso por 3 a 2 en la Isla Maciel. Por su parte, Los Andes buscará este sábado cortar con una racha nefasta: no vence al Candombero desde la temporada 2011/12, cuando se impuso 1 a 0 en Comunicaciones con gol de Leonardo Romero. Y en Lomas la última alegría fue por la Primera B en 1978 con un triunfo por 2 a 1 con tantos de Néstor Foncueva y Nicolás Cuellos.

Es decir que pasaron 14 años de la última victoria de Los Andes sobre San Telmo, pero en el Eduardo Gallardón la racha negativa es de 48 años sin victorias. Por lo tanto, Los Andes se encuentra arriba en el historial ante San Telmo, pero buscará cortar una racha totalmente adversa jugando en Lomas de Zamora.