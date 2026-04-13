Cómo fue el polémico ingreso de Coti Romero a La Cárcel de Los Gemelos Dúo

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, quedó en el centro de la escena luego de su ingreso a La Cárcel de Los Gemelos Dúo, un reality de la televisión de España creado por Carlos y Daniel Ramos, donde protagonizó un picante cruce.
La correntina ingresó al reconocido certamen español y reveló: "Estuve en 4 realitys, éste es mi quinto, estuve en dos Gran Hermano, en el cantando y en el bailando".
Y agregó "En todos lados me peleé". Cuándo le consultaron por su vínculo con Furia Scaglione, la joven respondió: "Te lo dejo a tu criterio, por ahora hay buena relación, bancamos a los argentinos".
Luego de su presentación, Coti Romero fue contra contra "La Falete", una jugadora del certamen, luego de que ella no la saludara. "¿Qué pasó? ¿Qué dijiste de mí? Porque desde que llegué no me saludaste, la educación ante todo", comenzó la joven provocando un fuerte cruce entre ambas que terminó entre gritos.
"A mí nadie me pasa por arriba, no me importa que seas española", cerró sin vueltas Coti Romero marcando cómo será su paso por el programa español.
La Cárcel de los Gemelos está inspirado en el programa de Gran Hermano, un reality de supervivencia y convivencia estilo dúo, donde los participantes viven en celdas como si fuera una cárcel con cámaras fijas 24 horas al día y tienen que superar distintos desafíos. Además, el ganador se llevará un premio de 250.000 euros.