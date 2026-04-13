Quiénes siguen en placa en Gran Hermano Generación Dorada

En Gran Hermano Generación Dorada, en una gala cargada de tensión, Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa a partir de haber recibido la menor cantidad de votos negativos por parte del público del certamen de Telefe .

Con el anuncio en vivo, varios jugadores pudieron respirar aliviados y asegurarse su continuidad dentro de la casa al menos por una semana más.

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Los participantes que lograron bajar de placa fueron Titi Tcherkaski, Manuel Ibero, Daniela de Lucía, Pincoya y Nazareno Pompei, quienes celebraron la noticia.

De esta forma, Brian Sarmiento , Lola Tcherkaski y La Maciel continúan en la cuerda floja y deberán enfrentar la definición final en la Gala de Eliminación de este lunes, donde uno de ellos abandonará la competencia.

image Placa de Gran Hermano.

La mecánica de eliminación implica una doble instancia, lo que incrementa la presión sobre los jugadores del certamen. En la primera etapa, solo quienes logran menor rechazo del público pueden “bajar de placa” y garantizar su continuidad. Esto exige una convivencia cargada de ansiedad, ya que hasta último momento cualquier participante puede convertirse en el próximo eliminado.

Con este panorama, el lunes será una jornada decisiva para el reality, donde el voto del público definirá quién se convierte en el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada.