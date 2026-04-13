Cuenta DNI: todos los descuentos y promociones hasta el 17 de abril

Hay descuentos y promociones hasta el 17 de abril con Cuenta DNI.

Abril inicia su tercera semana y Cuenta DNI invita a sus más de 10 millones usuarios a seguir ahorrando con sus múltiples promociones, descuentos y ofertas para alivianar el bolsillo.

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece el 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales, que se alcanza con consumos de $25.000. Pescaderías y granjas también entran en la propuesta.

Cuenta DNI brinda 20% de descuento de lunes a viernes.

Comercios de cercanía Incluye carnicerías.

Brinda 20% de descuento de lunes a viernes.

El tope es de $5.000 por semana, y se alcanza con $25.000 en consumos. Marcas destacadas Ofrece 30% de ahorro todos los días.

Tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.

Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano's y Grido. Supermercados Diversas cadenas de supermercados de toda la provincia brindan descuentos cada día de la semana.

Jubilados y pensionados a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional. Ferias y mercados bonaerenses Establece 40% de descuento todos los días.

Tope de $6.000 por semana. Universidades Llega con 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Tope de $6.000 por semana. Librerías Otorga 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.

No tiene tope de reintegro. Farmacias y perfumerías Cada miércoles y jueves tiene 10% de descuento, en comercios adheridos.

Sin tope de reintegro. Además, vale recordar que los fines de semana hay una promoción especial durante todo abril. La misma es en estaciones de servicio.__IP__

FULL YPF Cuenta con 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos.

Tope de reintegro de $8.000 por semana.

La promoción no aplica para la compra de combustibles.

Compartí esta nota en redes sociales:







