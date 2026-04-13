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13 de abril de 2026
Para aprovechar.

Cuenta DNI: todos los descuentos y promociones hasta el 17 de abril

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece el 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales.

Hay descuentos y promociones hasta el 17 de abril con Cuenta DNI.&nbsp;

Hay descuentos y promociones hasta el 17 de abril con Cuenta DNI. 

De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece el 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales, que se alcanza con consumos de $25.000. Pescaderías y granjas también entran en la propuesta.

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Cuenta DNI brinda 20% de descuento de lunes a viernes.

Comercios de cercanía

  • Incluye carnicerías.
  • Brinda 20% de descuento de lunes a viernes.
  • El tope es de $5.000 por semana, y se alcanza con $25.000 en consumos.

Marcas destacadas

  • Ofrece 30% de ahorro todos los días.
  • Tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.
  • Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano's y Grido.

Supermercados

  • Diversas cadenas de supermercados de toda la provincia brindan descuentos cada día de la semana.
  • Jubilados y pensionados a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses

  • Establece 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana.

Universidades

  • Llega con 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.
  • Tope de $6.000 por semana.

Librerías

  • Otorga 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.
  • No tiene tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

  • Cada miércoles y jueves tiene 10% de descuento, en comercios adheridos.
  • Sin tope de reintegro.

Además, vale recordar que los fines de semana hay una promoción especial durante todo abril. La misma es en estaciones de servicio.__IP__

FULL YPF

  • Cuenta con 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos.
  • Tope de reintegro de $8.000 por semana.
  • La promoción no aplica para la compra de combustibles.
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