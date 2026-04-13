Cuenta DNI: todos los descuentos y promociones hasta el 17 de abril

Abril inicia su tercera semana y Cuenta DNI invita a sus más de 10 millones usuarios a seguir ahorrando con sus múltiples promociones, descuentos y ofertas para alivianar el bolsillo.
De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece el 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales.
Abril inicia su tercera semana y Cuenta DNI invita a sus más de 10 millones usuarios a seguir ahorrando con sus múltiples promociones, descuentos y ofertas para alivianar el bolsillo.
De lunes a viernes, Cuenta DNI ofrece el 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales, que se alcanza con consumos de $25.000. Pescaderías y granjas también entran en la propuesta.
Cuenta DNI brinda 20% de descuento de lunes a viernes.
Además, vale recordar que los fines de semana hay una promoción especial durante todo abril. La misma es en estaciones de servicio.__IP__