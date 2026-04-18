En Los Andes lamentaron la falta de contundencia ante San Telmo

Los Andes no pudo mantener su racha de triunfos y dejó escapar dos puntos de local con el empate sin goles con San Telmo por la fecha 10 de la Primera Nacional . Por eso, luego del encuentro, el mediocampista Alex Valdez Chamorro , uno de los mejores del Milrayitas, lamentó la falta de contundencia que tuvo el equipo de Leonardo Lemos.

A lo largo de los 90 minutos, el equipo de Lomas de Zamora hilvanó seis situaciones claras, entre ellas un cabezazo en el travesaño de Mauricio Asenjo y el penal errado por Franco Rodríguez , y de esta manera sumó su quinto partido en el torneo sin convertir goles.

"Tuvimos varias situaciones durante el partido, muchas más que ellos, pero no se pudo convertir. Son cosas que pasan en los partidos", remarcó el futbolista surgido en Lanús y uno de los destacados en la tarde de hoy en el estadio Eduardo Gallardón , luego del encuentro en diálogo con LPF Play .

El mediocampista sabe que Los Andes mereció más ante el Candombero y que hizo los méritos para ganar, pero no se queda en eso y ya puso la mira en el próximo partido: el sábado que viene, desde las 15.30, ante San Miguel, en Los Polvorines. "Ahora tenemos que ir con todo a San Miguel para volver con los tres puntos", recalcó.

Y en esa línea, agregó: "Vamos a ir con todo a San Miguel para mantener la racha positiva con la que venimos, con el objetivo de seguir por el mismo camino que es el que nos llevará a estar arriba".

los andes-1 Valdez Chamorro jugó su tercer partido como titular en Los Andes.

Por otra parte, Valdez Chamorro recordó la jugada en la que fue lastimado durante el primer tiempo y que el árbitro Lucas Comesaña no consideró infracción. Por esa jugada, tuvo que jugar con una venda en la cabeza hasta que fue reemplazado en el complemento por Tomás Díaz. "Recibí un codazo dentro del área y me abrió un poco la cabeza, pero no fue intencional", señaló al respecto.

Valdez Chamorro, la gran sorpresa de Los Andes

El futbolista de 19 años y formado en la cantera de Lanús fue la última incorporación que sumó el Milrayitas en el mercado de pases, cuando el torneo ya había comenzado y en los últimos días del libro de pases, sabiendo que era una apuesta a futuro.

Sin embargo, en menos de dos meses, Valdez Chamorro no sólo se ganó la titularidad, sino que además se convirtió en uno de los mejores del equipo. Insinuó cosas interesantes en su debut ante Central Norte ingresando desde el banco de suplente y ratificó cuando lo hizo como titular ante Chaco For Ever. Ese día sorprendió con sus cualidades y ahí se ganó el puesto, algo que consolidó ante Acassuso y hoy, en el empate ante San Telmo, fue de los mejores, destacándose por su atrevimiento y sus constante gambetas.