domingo 12 de abril de 2026
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12 de abril de 2026
en vivo Una dura prueba.

Los Andes le ganó a Acassuso de punta a punta

Con un penal atajado por Sebastián López y un gol de Mauricio Asenjo, Los Andes venció en Boulogne para seguir ascendiendo en la zona A de la Primera Nacional.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Mauricio Asenjo se llena la boca de gol.

Mauricio Asenjo se llena la boca de gol.

Mauricio Asenjo se llena la boca de gol.

Mauricio Asenjo se llena la boca de gol.

Acassuso y Los Andes se fueron al descanso en cero.

Acassuso y Los Andes se fueron al descanso en cero.

Acassuso y Los Andes se fueron al descanso en cero.

Acassuso y Los Andes se fueron al descanso en cero.

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Los Andes pegó y lo aguantó

Los Andes ganó uno de esos partidos que al final pesan. Tuvo sus dificultades, pero en los momentos calientes dijo presente y se llevó de Boulogne tres puntos importantes frente a Acassuso para continuar prendido en la parte alta de la zona A de la Primera Nacional.

El Milrayitas arrancó mejor, con el desequilibrio de Valdez Chamorro por izquierda, que se sumaba a la búsqueda de Matías González por el sector derecho. Acassuso equilibró con el empuje de Agustín Hermoso, Felipe Senn y Tomás Rodríguez.

Gol de Los Andes
Cabezazo goleador de Mauricio Asenjo.

Cabezazo goleador de Mauricio Asenjo.

Las acciones de riesgo aparecieron en el final. Primero despejó en la línea Rodríguez Vuotto. Y, luego, de un posible penal a Facundo Echevarría no cobrado, al sancionado para el local, que el especialista Sebastián López le desvió a Felipe Senn en tiempo de descuento.

Para el acto final, Leonardo Lemos sumó otro “Tanque” en ofensiva como Camilo Viganoni. El contexto podría romperlo cualquiera de los dos. Y lo hizo Los Andes con un gran cabezazo de Mauricio Asenjo tras un preciso centro de Julián Navas.

El gol impactó en los dos. Los Andes replegó líneas, hubo un buen trabajo de Sergio Ortiz en la contención y Acassuso se cegó por completo. El final encontró festejando al Milrayitas, que hilvanó su segunda victoria consecutiva, al igual que en condición de visitante para prenderse arriba. Para el Quemero son cinco caídas al hilo.

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Final del partido

Los Andes le ganó 1-0 a Acassuso como visitante con gol de Mauricio Asenjo.

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Acassuso se queda con 10

Lucas Rey, uno de los que ingresaron, recibió roja directa.

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Trámite peleado y cortado

Después del gol, Los Andes le bajó intensidad al partido. Acassuso sintió el impacto.

Camilo Viganoni
Camilo Viganoni busca el arco.

Camilo Viganoni busca el arco.

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¡GOL DE LOS ANDES!

A los 11 minutos. Gran centro de Julián Navas e impecable cabezazo de Mauricio Asenjo al ángulo izquierdo de Monllor.

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Comenzó el segundo tiempo

Un cambio en Los Andes: ingresa Camilo Viganoni por Echevarría.

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Final del primer tiempo

En un discreto partidos, Acassuso y Los Andes empatan sin abrir el marcador.

Acassuso vs. Los Andes
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López gigante tapó el remate

El arquero de Los Andes se arrojó sobre su derecha y rechazó el tiro de Senn.

Seba López
Seba L&oacute;pez desv&iacute;a el penal.

Seba López desvía el penal.

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Penal para Acassuso

Mano de Rodríguez Vuotto que sancionó Nicolás Mastroieni.

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¿Era penal para Los Andes?

La metió Valdez Chamorro para la entrada de Echevarría que fue empujado por Stepanovitch. Para el árbitro “siga, siga”.

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Cerca del primero Acassuso

López evitó el contacto con Senn, la pelota siguió su curso y Rodríguez Vuotto despejó en la línea.

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López salvó a Los Andes

El arquero bloqueó con ambas manos un cabezazo de Tomás Rodríguez.

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Se acercó la visita

Media vuelta de Valdez Chamorro, el más inquietante del Milrayitas, que voló por arriba del travesaño.

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Se anima Los Andes

Sin ser profundo, el equipo de Leonardo Lemos es más que Acassuso. La búsqueda es por derecha con Matías González.

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Ya juegan en Boulogne

Acassuso y Los Andes juegan en el estadio Javier “Pipo” Marín por la 9 fecha de la zona A del Torneo de Primera Nacional.

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Así forman Acassuso y Los Andes

Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverry, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello y Nicolás Stepanovitch; David De Stéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso y Ramiro Reynoso; Tomás Rodríguez y Felipe Senn. DT: Darío Lema.

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Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Matías González, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría. DT: Leonardo Lemos.

Hora: 15. Árbitro: Nicolás Mastroieni. Estadio: Javier “Pipo” Marín. TV: LPF Play.

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