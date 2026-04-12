Los Andes le ganó a Acassuso de punta a punta

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Los Andes pegó y lo aguantó

Los Andes ganó uno de esos partidos que al final pesan. Tuvo sus dificultades, pero en los momentos calientes dijo presente y se llevó de Boulogne tres puntos importantes frente a Acassuso para continuar prendido en la parte alta de la zona A de la Primera Nacional.

El Milrayitas arrancó mejor, con el desequilibrio de Valdez Chamorro por izquierda, que se sumaba a la búsqueda de Matías González por el sector derecho. Acassuso equilibró con el empuje de Agustín Hermoso, Felipe Senn y Tomás Rodríguez.

Gol de Los Andes Cabezazo goleador de Mauricio Asenjo.

Las acciones de riesgo aparecieron en el final. Primero despejó en la línea Rodríguez Vuotto. Y, luego, de un posible penal a Facundo Echevarría no cobrado, al sancionado para el local, que el especialista Sebastián López le desvió a Felipe Senn en tiempo de descuento.

Para el acto final, Leonardo Lemos sumó otro “Tanque” en ofensiva como Camilo Viganoni. El contexto podría romperlo cualquiera de los dos. Y lo hizo Los Andes con un gran cabezazo de Mauricio Asenjo tras un preciso centro de Julián Navas.

El gol impactó en los dos. Los Andes replegó líneas, hubo un buen trabajo de Sergio Ortiz en la contención y Acassuso se cegó por completo. El final encontró festejando al Milrayitas, que hilvanó su segunda victoria consecutiva, al igual que en condición de visitante para prenderse arriba. Para el Quemero son cinco caídas al hilo.