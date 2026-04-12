Los Andes le ganó a Acassuso de punta a punta

Los Andes pegó y lo aguantó
Los Andes ganó uno de esos partidos que al final pesan. Tuvo sus dificultades, pero en los momentos calientes dijo presente y se llevó de Boulogne tres puntos importantes frente a Acassuso para continuar prendido en la parte alta de la zona A de la Primera Nacional.
El Milrayitas arrancó mejor, con el desequilibrio de Valdez Chamorro por izquierda, que se sumaba a la búsqueda de Matías González por el sector derecho. Acassuso equilibró con el empuje de Agustín Hermoso, Felipe Senn y Tomás Rodríguez.
Las acciones de riesgo aparecieron en el final. Primero despejó en la línea Rodríguez Vuotto. Y, luego, de un posible penal a Facundo Echevarría no cobrado, al sancionado para el local, que el especialista Sebastián López le desvió a Felipe Senn en tiempo de descuento.
Para el acto final, Leonardo Lemos sumó otro “Tanque” en ofensiva como Camilo Viganoni. El contexto podría romperlo cualquiera de los dos. Y lo hizo Los Andes con un gran cabezazo de Mauricio Asenjo tras un preciso centro de Julián Navas.
El gol impactó en los dos. Los Andes replegó líneas, hubo un buen trabajo de Sergio Ortiz en la contención y Acassuso se cegó por completo. El final encontró festejando al Milrayitas, que hilvanó su segunda victoria consecutiva, al igual que en condición de visitante para prenderse arriba. Para el Quemero son cinco caídas al hilo.
Final del partido
Los Andes le ganó 1-0 a Acassuso como visitante con gol de Mauricio Asenjo.
Acassuso se queda con 10
Lucas Rey, uno de los que ingresaron, recibió roja directa.
Trámite peleado y cortado
Después del gol, Los Andes le bajó intensidad al partido. Acassuso sintió el impacto.
¡GOL DE LOS ANDES!
A los 11 minutos. Gran centro de Julián Navas e impecable cabezazo de Mauricio Asenjo al ángulo izquierdo de Monllor.
Comenzó el segundo tiempo
Un cambio en Los Andes: ingresa Camilo Viganoni por Echevarría.
Final del primer tiempo
En un discreto partidos, Acassuso y Los Andes empatan sin abrir el marcador.
López gigante tapó el remate
El arquero de Los Andes se arrojó sobre su derecha y rechazó el tiro de Senn.
Penal para Acassuso
Mano de Rodríguez Vuotto que sancionó Nicolás Mastroieni.
¿Era penal para Los Andes?
La metió Valdez Chamorro para la entrada de Echevarría que fue empujado por Stepanovitch. Para el árbitro “siga, siga”.
Cerca del primero Acassuso
López evitó el contacto con Senn, la pelota siguió su curso y Rodríguez Vuotto despejó en la línea.
López salvó a Los Andes
El arquero bloqueó con ambas manos un cabezazo de Tomás Rodríguez.
Se acercó la visita
Media vuelta de Valdez Chamorro, el más inquietante del Milrayitas, que voló por arriba del travesaño.
Se anima Los Andes
Sin ser profundo, el equipo de Leonardo Lemos es más que Acassuso. La búsqueda es por derecha con Matías González.
Ya juegan en Boulogne
Acassuso y Los Andes juegan en el estadio Javier “Pipo” Marín por la 9 fecha de la zona A del Torneo de Primera Nacional.
Así forman Acassuso y Los Andes
Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverry, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello y Nicolás Stepanovitch; David De Stéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso y Ramiro Reynoso; Tomás Rodríguez y Felipe Senn. DT: Darío Lema.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Matías González, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría. DT: Leonardo Lemos.
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Hora: 15. Árbitro: Nicolás Mastroieni. Estadio: Javier “Pipo” Marín. TV: LPF Play.