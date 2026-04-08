Camilo Viganoni, feliz por el grupo y su primer gol en Los Andes

Los Andes necesitaba encausar su rumbo en la Primera Nacional luego de la dura derrota contra Temperley. No le iba a ser fácil al Milrayitas , sobre todo en lo anímico, pero tuvo fortalezas para sobreponerse y lograr un claro triunfo ante Chaco For Ever que lo dejó en puestos de clasificación en la zona A.

El equipo de Leonardo Lemos no había podido marcar goles en el estadio Eduardo Gallardón . Fue Mauricio Asenjo el que rompió la racha que terminó asegurando Camilo Viganoni con su ingreso desde el banco de suplentes.

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Más allá de convertir, que suma a lo personal, el ex Tallleres de Escalada resaltó la importancia de volver a sumar de a tres. “Contento por el grupo más que nada. Necesitábamos este triunfo, también yo el gol. No se me venía dando, tenía mala suerte (el palo se lo impidió contra Central Norte de Salta ) y por suerte pude convertir. También ‘Mauri’ (Asenjo) pudo romper esa mala racha que teníamos”, comentó Camilo Viganoni.

Con el gol de Asenjo, Los Andes volvió a convertir en el estadio Eduardo Gallardón tras 503 minutos. El mendocino había sido el último en marcar, el 14 de septiembre de 2025, en la victoria con Almagro (1-0).

Por su parte, Viganoni, entrerriano de Colonia Elía, no marcaba desde el 5 de octubre de 2025, cuando por la última fecha de la Primera Nacional marcó para Talleres de Escalada en la caída ante Almirante Brown (1-2).

Camilo viganoni vs. Chaco Foe Ever Camilo Viganoni con la marca de David Valdez.

En su quinto partido de la temporada como local, el Milrayitas rompió el embrujo. “Teníamos que ganar sí o sí, pudimos abrir el marcador rápido y de ahí en adelante fuimos superiores en todo momento”, dijo el “Tanque” sobre la urgencia de un resultado positivo y el gol casi desde los vestuarios.

A pesar del descenso con Talleres de Escalada, Camilo Viganoni fue el máximo goleador (5) del equipo. También le había anotado a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Defensores de Belgrano -2- y Deportivo Morón.

Por otro golpe fuera del Eduardo Gallardón

Los Andes, que ya ganó fuera de Lomas de Zamora por la 6º fecha contra Ferro Carril Oeste, el próximo domingo buscará repetir contra Acassuso, que este miércoles visitará a Ferro Carril Midland en el pendiente de la 7º jornada, ya que debió jugar Copa Argentina, donde eliminó a Newell’s (2-0).

“Hay que trabajarlo en la semana, ponernos a punto para el partido que viene y este triunfo en un envión anímico para el grupo. Ojalá podamos seguir por este camino”, se ilusionó Viganoni luego de su primer grito con la Milrayitas.