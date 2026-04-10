La bestia negra de Los Andes: así está el historial adverso contra Acassuso

Los Andes buscará este domingo ante Acassuso empezar a enderezar un historial adverso. El Milrayitas viene de lograr su primera victoria en el Eduardo Gallardón ante Chaco For Ever y ahora quiere hilvanar un triunfo como visitante, que lo coloque en los primeros puestos de su zona en la Primera Nacional .

Sin embargo, chocará contra un rival que lo tiene a maltraer y lo supera a lo largo de los años. Entre los encuentros disputados en Primera B y Primera C, el Quemero está arriba en el historial enfrentando al Milrayitas.

El historial general entre Los Andes y Acassuso favorece al Quemero. Disputaron 46 partidos, con 14 triunfos del equipo de Lomas de Zamora (68 goles a favor), 13 empates y 19 victorias de Acassuso (70 goles a favor). Es decir que Acassuso lleva una diferencia de 5 partidos durante el historial de enfrentamientos en Primera B y Primera C.

En cuanto a Acassuso actuando como local, se enfrentaron 21 veces, con 4 triunfos de Los Andes (27 goles a favor), 8 pardas y 9 victorias del Quemero (36 goles a favor). También en cancha neutral, Acassuso supera al Milrayitas, ya que chocaron en 4 encuentros, con 3 triunfos de Acassuso (10 goles a favor) y una victoria de Los Andes (8 goles a favor).

En el único escenario que Los Andes aventaja a Acassuso es en el Eduardo Gallardón. Jugaron 21 encuentros, con 9 triunfos del Milrayitas (33 goles a favor), 5 empates y 7 victorias del Quemero (24 goles a favor).

Los últimos enfrentamientos: empate y victoria antes del ascenso de Los Andes

La última vez que se vieron las caras fue por la fecha número 16 del Torneo Clausura de la Primera B 2024. Fue con un empate 1 a 1 en el Eduardo Gallardón con goles de Axel Páez para el Milrayitas y Felipe Senn para el Quemero.

Mientras que por el Torneo Apertura 2024 de la Primera B en el estadio de Deportivo Armenio, fue triunfo de Los Andes por 2 a 0 con goles de Manuel Brondo y Taiel Arancibia. Aquellos serían los últimos partidos previos al ascenso de Los Andes a la Primera Nacional. Luego, en el 2025 Acassuso logró subir a la Primera Nacional después de 79 años y es por eso que este domingo se enfrentarán por primera vez en la segunda categoría del fútbol argentino.

los andes vencio a acassuso La última victoria de Los Andes sobre Acassuso fue en el 2024.

Los últimos triunfos de Acassuso sobre Los Andes

A pesar de llevar una ventaja de cinco partidos en el historial general, el Quemero no vence al Milrayitas desde el 2021. El 23 de octubre de aquel año, Acassuso se impuso por 1 a 0 en la cancha de Los Andes con gol de Agustín Auzmendi, mientras que el sábado 26 de junio en el estadio de Deportivo Armenio, ganó por 1 a 0 con gol de Esteban Pippino.

Este domingo será histórico porque chocarán por primera en la historia en un encuentro por la Primera Nacional. Los dos con aspiraciones, ya que suman 9 unidades en el torneo y buscan una victoria para acercarse a los puestos de reducido. Los dos llegan con resultados diferentes: mientras Los Andes se impuso sobre Chaco For Ever por 2 a 0, el conjunto de Acassuso cayó ante Godoy Cruz en Mendoza por 2 a 0.