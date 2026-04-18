Los Andes tuvo la más clara, pero falló y repartió puntos con San Telmo

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Un penal errado nuevamente amargó a Los Andes en su casa

En un partido cerrado, de esos que se definen por detalles, Los Andes contó con la mejor chance que se puede tener. Sin embargo, como pasó en el clásico con Temperley, erró un penal en un momento clave y no le pudo ganar a San Telmo en un encuentro que finalizó 0-0 por la fecha 10 de la Primera Nacional.

El Milrayitas fue el que más intentó durante los 90 minutos, también fue el que más situaciones había tenido, pero no estaba fino en el toque final. Por eso, el penal cobrado por Lucas Comesaña (por agarrón dentro del área contra Camilo Viganoni) era una señal para ponerse justicia al marcador a los 27 minutos del complemento.

Sin embargo, el remate de Franco Rodríguez (no pateó Mauricio Asenjo, que fue el que había marrado ante el Cele) no engañó al arquero Enrico, quien fue una de las figuras de la tarde en el estadio Eduardo Gallardón, y así el equipo de Lomas desperdició su chance más clara.

Antes de esa jugada, el elenco de Leonardo Lemos había tenido varias chances importante, como un cabezazo en el travesaño de Asenjo y un definición mordida de Viganoni después de un buena jugada colectiva, y tenía el control de las acciones. Después de eso, mantuvo la intensidad, no se cayó, pero no tuvo claridad en los metros finales y por eso el partido terminó 0-0.

Con este empate, Los Andes hilvanó su tercer partido sin perder, y el tercero sin recibir goles en contra, y llegó a los 13 puntos en la zona A, manteniéndose en los primeros lugares. En la próxima fecha, visitará a San Miguel, en lo que será uno de los destacados de la fecha 11.