Los Andes tuvo la más clara, pero falló y repartió puntos con San Telmo

Un penal errado nuevamente amargó a Los Andes en su casa
En un partido cerrado, de esos que se definen por detalles, Los Andes contó con la mejor chance que se puede tener. Sin embargo, como pasó en el clásico con Temperley, erró un penal en un momento clave y no le pudo ganar a San Telmo en un encuentro que finalizó 0-0 por la fecha 10 de la Primera Nacional.
El Milrayitas fue el que más intentó durante los 90 minutos, también fue el que más situaciones había tenido, pero no estaba fino en el toque final. Por eso, el penal cobrado por Lucas Comesaña (por agarrón dentro del área contra Camilo Viganoni) era una señal para ponerse justicia al marcador a los 27 minutos del complemento.
Sin embargo, el remate de Franco Rodríguez (no pateó Mauricio Asenjo, que fue el que había marrado ante el Cele) no engañó al arquero Enrico, quien fue una de las figuras de la tarde en el estadio Eduardo Gallardón, y así el equipo de Lomas desperdició su chance más clara.
Antes de esa jugada, el elenco de Leonardo Lemos había tenido varias chances importante, como un cabezazo en el travesaño de Asenjo y un definición mordida de Viganoni después de un buena jugada colectiva, y tenía el control de las acciones. Después de eso, mantuvo la intensidad, no se cayó, pero no tuvo claridad en los metros finales y por eso el partido terminó 0-0.
Con este empate, Los Andes hilvanó su tercer partido sin perder, y el tercero sin recibir goles en contra, y llegó a los 13 puntos en la zona A, manteniéndose en los primeros lugares. En la próxima fecha, visitará a San Miguel, en lo que será uno de los destacados de la fecha 11.
Final del partido: ¡LOS ANDES EMPATÓ CON SAN TELMO!
En Lomas de Zamora, el Milrayitas igualó con el Candombero por la fecha 10 de la Primera Nacional, en un partido en el marró un penal y frenó su racha triunfal.
41'ST. Fue amonestado Sergio Ortiz en Los Andes
En el mismo arco, otra vez no pudo
27'ST. En un partido luchado y con pocas situaciones, Los Andes tuvo el gol en un penal, pero Franco Rodríguez definió mal, Enrico se quedó parado y atajó.
Penal para Los Andes
Falta contra Viganoni tras un centro desde la derecha.
Los Andes, cerca del gol: esta vez lo perdió Viganoni
17' ST. La arrancó Rodríguez, la siguió Matías González, que llegó al fondo y tiró un centro rasante que Asenjo dejó pasar entre las pierna para la definición de Viganoni, quien quedó sólo pero la pelota le picó mal y definió de manera defectuosa. Fue la mejor jugada del Milrayitas en el partido.
15' ST. Fue amonestado Renzo Uriburu en San Telmo.
Los Andes, y otra buena chance
13'ST. Remate esquinado, contra el palo, de Matías González que recibió de Camilo Vigagoni para sumar otra chance en el Milrayitas.
12'ST. Fue amonestado Franco Tisera en el conjunto visitante.
Arrancó el segundo tiempo en Lomas de Zamora
0' ST. Se juegan los últimos 45 minutos en el estadio Eduardo Gallardón.
¡Final del primer tiempo!
46' PT. Los Andes y San Telmo igualan 0-0 en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 10 de la Primera Nacional. Las claras fueron para el equipo de Lomas de Zamora, pero el palo y un par de buenas intervenciones de Enrico le impidieron irse al descanso en ventaja.
Otra clara para Los Andes
44'PT. Desborde desde la derecha de Matías González, centro rasante y definición cruzada de Mauricio Asenjo que besó el palo más lejano del arquero.
35'PT. Fue amonestado Elías Britez en San Telmo.
El palo le negó el gol a Mauricio Asenjo
31'PT. Los Andes creció en los últimos minutos, empezó a dominar y el goleador tuvo la más clara, con un cabezazo flotado que venció al arquero, pero se estrelló en el travesaño.
Los Andes tuvo la primera
24' PT. En jugada de pelota parada, el Milrayitas avisó en el área rival. Centro venenoso de Peter Grance que Camilo Viganoni no pudo conectar bien para poner el 1-0.
23' PT. Fue amonestado Moltroni en el conjunto visitante.
Los Andes y San Telmo no se sacan ventajas
15'PT. En los primeros minutos, ambos se estudian, pero no lastiman en las áreas.
Arrancó el partido en el estadio Eduardo Gallardón
0'PT. Los Andes y San Telmo ya juegan por la fecha 10 de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas de Los Andes y San Telmo
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Camilo Viganoni y Mauricio Asenjo.
San Telmo: Joaquín Enrico; Juan Ignacio Motroni, Facundo Roncaglia, Emanuel Díaz, Román Gamarra; Renzo Uriburu, Lázaro Brítez, Javier Iritier, Jerónimo Porto Lapegüe; Franco Tisera y Martín Batallini.
Arbitro: Lucas Comesaña.
Hora: 15.
Cancha: Los Andes.
TV: LPF Play.