Los jubilados de Lomas vuelven este miércoles a la Plaza Grigera para protestar por el ajuste de Javier Milei

En la estación de Lomas se juntaron jubilados, vecinos e hinchas.

Este miércoles, a partir de las 16, los jubilados de Lomas se reunirán en la Plaza Grigera para manifestarse de nuevo contra el Gobierno Nacional por el ajuste que vienen sufriendo desde el inicio de la actual gestión a cargo de Javier Milei.

Entre las exigencias que se plantearán están: la restitución de los medicamentos gratuitos de los afiliados a PAMI, jubilaciones dignas y mejoras en el sistema de salud.

"En Lomas de Zamora somos más de 100 mil y queremos organizarnos para que entre todos podamos sobreponernos a la mala calidad de vida que nos están imponiendo", declararon a través de un comunicado.

Los jubilados de Lomas vienen desarrollando esta medida de protesta desde hace dos años, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Sáenz, pero sin cortar la calle. Mustran sus carteles en los semáforos de ambas intersecciones cuando se pone en rojo para no alterar el tránsito.

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