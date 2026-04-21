martes 21 de abril de 2026
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21 de abril de 2026
Semaforazos.

Los jubilados de Lomas vuelven este miércoles a la Plaza Grigera para protestar por el ajuste de Javier Milei

Este miércoles, a partir de las 16, los jubilados de Lomas se reunirán en la Grigera para manifestarse en contra de los recortes en PAMI y los magros haberes.

En la estación de Lomas se juntaron jubilados, vecinos e hinchas.

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Entre las exigencias que se plantearán están: la restitución de los medicamentos gratuitos de los afiliados a PAMI, jubilaciones dignas y mejoras en el sistema de salud.

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"En Lomas de Zamora somos más de 100 mil y queremos organizarnos para que entre todos podamos sobreponernos a la mala calidad de vida que nos están imponiendo", declararon a través de un comunicado.

Los jubilados de Lomas vienen desarrollando esta medida de protesta desde hace dos años, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Sáenz, pero sin cortar la calle. Mustran sus carteles en los semáforos de ambas intersecciones cuando se pone en rojo para no alterar el tránsito.

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