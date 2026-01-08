Detuvieron en Villa Albertina a una cuidadora de ancianos, acusada de drogar y robar a los jubilados

La acusada fue sorprendida durante un operativo en Villa Albertina. La acusada fue sorprendida durante un operativo en Villa Albertina.

Una mujer de 36 años que se desempeñaba como cuidadora de ancianos fue detenida en el barrio de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, acusada de drogar a los jubilados para robarles dinero y objetos de valor, según consta en la denuncia.

La investigación empezó a principios de diciembre, cuando la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad comenzó a reunir pruebas para identificar a la sospechosa, señalada por una serie de robos cometidos bajo un mismo modus operandi.

Según la reconstrucción de los hechos, la mujer se ganaba la confianza de sus víctimas, quienes la contrataban como cuidadora, y con el paso del tiempo las narcotizaba para sustraerles pertenencias. Uno de los hechos ocurrió en el barrio porteño de Palermo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2009279419911680066&partner=&hide_thread=false Una mujer de 36 años que se trabajaba como cuidadora de ancianos fue detenida Villa Albertina, acusada de drogar a los jubilados para robarles dinero y objetos de valor. pic.twitter.com/mFNi8jUzDW — Diario La Unión (@LaUnionDiario) January 8, 2026 La detención en Villa Albertina A partir de las declaraciones de los damnificados, los investigadores lograron ubicar un domicilio en la calle Homero al 2900, en Villa Albertina. Con esa información, y por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Martín Peluso, se realizó un allanamiento antes de las fiestas de fin de año.

En ese procedimiento, llevado adelante mediante exhorto al Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Verónica Guido, la sospechosa no fue encontrada. No obstante, los efectivos secuestraron psicofármacos, entre ellos sertralina, un antidepresivo, además de recetas médicas. La causa continuó su curso y, días después, la mujer regresó al domicilio creyendo que ya no era buscada. Fue entonces cuando, en las últimas horas, fue finalmente detenida.

Compartí esta nota en redes sociales:







