Se estrenó en la Universidad de Lomas un documental sobre la BAP en la dictadura militar

Una jornada a pura emoción se vivió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora . Se estrenó un documental llamado “La BAP” , el cual trata sobre la Biblioteca Autónoma de Periodismo , un espacio creado por estudiantes de Sociales durante la última Dictadura Militar que funcionó como un lugar de resistencia en aquellos oscuros años.

La actividad incluyó la proyección del documental para decenas de estudiantes y un espacio de intercambio con fundadores e integrantes de aquel espacio de resistencia, el cual había sido creado por alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales durante la última dictadura militar ocurrida en Argentina .

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La producción , realizada por el Área de Medios de la unidad académica, recupera la historia de la BAP en la voz de diez de sus protagonistas, quienes brindaron testimonio y aportaron material fotográfico y de archivo. El acto formó parte del ciclo de actividades por el 50º aniversario del Golpe de Estado: contó con la presentación a cargo del decano anfitrión, Gustavo Naón, y del director del audiovisual, Pablo Romano.

“Este es un reconocimiento a la BAP y a su grupo fundacional de estudiantes de periodismo de nuestra Facultad . Hoy son un símbolo en un momento en el cual el sistema universitario está en clave de resistencia”, sostuvo Naón en la apertura de la actividad, mientras que Romano se sumó y señaló que “en el marco de los 50 años del Golpe nos pareció que era un momento propicio para recuperar la historia de la BAP, que sin dudas fue un espacio de resistencia durante la Dictadura”.

Este es un reconocimiento a la BAP y a su grupo fundacional de estudiantes de periodismo de nuestra Facultad. Hoy son un símbolo en un momento en el cual el sistema universitario está en clave de resistencia Este es un reconocimiento a la BAP y a su grupo fundacional de estudiantes de periodismo de nuestra Facultad. Hoy son un símbolo en un momento en el cual el sistema universitario está en clave de resistencia

La Biblioteca Autónoma de Periodismo fue fundada en 1979 por alumnos de la carrera de Periodismo con el objetivo de generar un espacio de participación colectiva, de debate y formación, y en el cual se pudiera acceder a la bibliografía prohibida por el gobierno de facto. En poco tiempo se convirtió en un polo cultural, ya que no solo se proporcionaban libros, sino que también se dictaban talleres y charlas sobre periodismo, psicología y sociología, además de realizarse peñas folklóricas y festivales.

“Durante la Dictadura, la BAP llamó la atención de autoridades locales y policiales que siempre vigilaron su funcionamiento e incluso se realizaron allanamientos en busca de materiales prohibidos o actividades consideradas subversivas”, explicaron.

33041a83-dc60-4181-95d8-8228a5e19779 Decenas de alumnos estuvieron presentes en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para el estreno del documental.

La historia de su origen hasta el destino final en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utbpa), se plasma en el documental que tiene 35 minutos de duración y que fue realizado a partir de los testimonios de Fernando Aguinaga, Rubén Canella, Daniel Dátola, Lidia Fagale, Viviana Garay, María Rosa Gómez, Santiago Magrone, Daniel Miguez, Héctor Sosa y Liliana Valle, periodistas y ex estudiantes de la carrera que formaron parte del espacio.

El documental ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde puede ser visto por toda la comunidad. De esta manera, la historia de la BAP trasciende el ámbito académico y se abre al público como un ejercicio de memoria y reflexión.