Se cumplen 15 años de la creación de la bandera de Lomas por alumnos del Instituto Sáenz

Lomas de Zamora tiene hace 15 años su propia bandera flameando en la Plaza Grigera, junto a la insignia nacional y bonaerense. La bandera de Lomas surgió de un concurso entre estudiantes, allá por 2011.

El proyecto del concurso surgió por parte del Concejo Deliberante en el marco de los 150 años que cumplía Lomas de Zamora haciendo hincapié en las instituciones educativas. Participaron más de 40 escuelas del distrito. Pero solo uno fue el ganador: la obra elegida fue las de tres alumnas del Instituto Sáenz.

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En ese colegio, se dividieron en grupos para armar distintos diseños después de investigar sobre la historia de Lomas. El ganador fue el presentado al Concejo y el que finalmente ganó el concurso.

La bandera ganadora y que representa a Lomas desde hace una década y media tiene dos franjas horizontales, roja y azul, y en el centro se pueden observar Las Lomas, característica geográfica tan relevante en el partido. Además, se puede observar un libro abierto, en referencia al desarrollo cultural, y la luz del sol, todo rodeado por siete hojas de olmo que representan a la cantidad de ciudades que forman el distrito.

La fundamentación de cada parte del escudo:

En el centro de la bandera se pueden observar LAS LOMAS que representan la particularidad topográfica del terreno, ya que nuestro partido pertenece geográficamente a la pampa ondulada y esa característica fue la que le dio el nombre.

Sobre las lomas se puede distinguir en color blanco, las HOJAS DE UN LIBRO ABIERTO, que simbolizan la importancia del desarrollo cultural en nuestro partido, que se manifiesta en las innumerables escuelas donde concurren los niños y jóvenes lomenses. Como también, los centros de formación superior, destacándose la profunda labor de la Universidad de Lomas de Zamora.

Iluminando nuestra cultura se levanta EL SOL en color amarillo, además símbolo representativo del nacimiento de nuestra patria y pertenencia a la nación Argentina.

image Lomas de Zamora tiene hace 15 años su propia bandera flameando en la Plaza Grigera.

Las HOJAS DE OLMO presente en el diseño simbolizan la llegada de los distintos grupos étnicos al municipio, destacando la fundación de Santa Catalina, primera colonia agrícola de Buenos Aires y del país, en donde los primeros colonos plantaron un bosque de esta especie y luego tomada además, como símbolo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Son 7 (siete) hojas de esta especie simbolizando las 7 ciudades que componen el distrito (Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Turdera, Llavallol, Villa Fiorito e Ingeniero Budge). La hoja ubicada central en la parte inferior de la bandera representa la ciudad cabecera del distrito: Lomas de Zamora.

El significado de los colores de la bandera de Lomas

La presencia del color verde, ya sea en las lomas como en las hojas de olmo, representa la naturaleza, lo que nace, la abundancia y la fertilidad. Asimismo, refiere a la esperanza y a la verdadera libertad asumiendo las leyes universales.

El cielo celeste (Azul Cerúleo) simboliza la libertad y la justicia, principios indispensables para la dignidad de la persona, además de ser uno de los colores de la bandera nacional y del escudo del Partido de Lomas de Zamora.

En los dos campos que se divide la bandera aparece en el superior el color rojo que representa el principio de la vida, el fuego central que anima los mundos, el amor, el dominio de sí mismo, la audacia, el valor, el federalismo, el coraje y la fortaleza, valores indispensables para el buen ejercicio de la ciudadanía.

En el inferior ,el color azul es un símbolo de la verdadera inteligencia, la percepción del sentido de las cosas y está asociado también a la belleza, la majestuosidad, la nobleza y la abundancia espiritual.

Los bordes dorados simbolizan que todos los aspectos de la realidad están iluminados por el sol y por lo divino. Asimismo, refiere a la sabiduría, la fe, las virtudes cristianas, la constancia y la capacidad de superación del hombre ante las pruebas que la vida le impone, reflejando así parte de la historia de nuestro municipio.

El paso a paso de la bandera de Lomas

Camila Ciccone es una de las tres estudiantes que diseñó la bandera que luego fue elegida como la ganadora y la que iba a representar a Lomas, quien contó cómo fueron los pasos para la creación de la insignia: "Bocetamos el dibujo a mano y luego lo traspasamos a algunos programas de diseño para que tenga buena calidad y así exista la posibilidad de poder imprimirse en distintos tamaños". Camila admitió que haber sido parte de ese proyecto en el último año de la secundaria le sirvió como "aprendizaje" para conocer más sobre el lugar donde vive, además del orgullo por ver la bandera en el Municipio y en la Plaza Grigera.

Presentación oficial

En un acto por el 9 de Julio del 2011, que se llevó a cabo en la Plaza Grigera de Lomas, fue donde se develó a la bandera elegida. Toda la comunidad educativa sintió una alegría al saber que el trabajo de unas estudiantes del Sáenz quedará plasmado para la eternidad.