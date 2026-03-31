Netflix sumó Los elegidos, una serie bíblica ideal para la Semana Santa

Netflix tiene en su catálogo a la serie Los Elegidos (The Chosen), descripta como la historia de cómo Jesús de Nazaret, a través de sus enseñanzas y milagros, atrae discípulos y seguidores de toda clase mientras las autoridades romanas observan con creciente inquietud su influencia.

Para los seguidores de la historias vinculadas a la Semana Santa , se trata de una serie creada por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie, Shahar Isaac y Elizabeth Tabish que se enfoca en humanizar a Jesús y mostrar el contexto social bajo la ocupación romana.

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El creador de la serie de Netflix quería crear una serie sobre Jesús que pudiera ser "vista compulsivamente", y esperaba que la nueva producción se distinguiera de las representaciones anteriores de Jesús al crear una historia en varias temporadas.

La intención de Jenkins era, además de profundizar en las personas que se encontraron con Jesús y retratarlo "a través de los ojos de quienes lo conocieron", mostrarlo de una manera más "personal, íntima e inmediata".

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De qué trata la serie de Netflix

A través de sus siete temporadas, la serie destaca por retratar la vida cotidiana y las luchas personales de los apóstoles, como Pedro, Mateo y María Magdalena, antes y después de seguir a Jesús.

A diferencia de las adaptaciones religiosas tradicionales, esta serie no se limita a ilustrar pasajes conocidos, sino que construye un entramado humano y coral donde Jesús se vincula permanentemente con quienes lo siguen, lo dudan o lo temen.

El atractivo de la producción reside en su capacidad para mostrar la intimidad de los personajes, el crecimiento del grupo y las tensiones políticas que surgen cuando una figura carismática altera el equilibrio de poder establecido.