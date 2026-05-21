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21 de mayo de 2026
Al horno.

Crisis económica: 7 de cada 10 argentinos perciben que los salarios no alcanzan

El 77% de los trabajadores argentinos manifestó tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025.

Crisis económica: 7 de cada 10 argentinos perciben que los salarios no alcanzan.

Crisis económica: 7 de cada 10 argentinos perciben que los salarios no alcanzan.

El informe, titulado “¿Qué pasa con el salario?”, muestra que el 74% de los trabajadores argentinos considera que su capacidad de compra empeoró en los últimos meses. El dato implica un incremento de 16 puntos porcentuales respecto del mismo estudio realizado el año pasado, cuando esa percepción alcanzaba al 58% de los consultados.

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Además, la mayoría de los encuestados aseguró que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales. El 87% sostuvo que el salario resulta insuficiente para afrontar necesidades básicas, dos puntos por encima del nivel registrado en 2025.

Apenas el 13% afirmó que su sueldo le permite llegar sin dificultades.

Los salarios alcanzan para apenas dos semanas

Entre los principales destinos del ingreso mensual aparece el alquiler, mencionado por el 44% de los trabajadores. Luego se ubican los gastos en alimentos, con el 27%, y el pago de deudas, señalado por el 16%. Más atrás quedaron rubros como educación, salud y transporte.

La duración del salario también refleja el deterioro económico. Según el estudio, el 73% de los trabajadores aseguró que el dinero no le alcanza para cubrir más de dos semanas. Dentro de ese grupo, el 28% indicó que apenas cobra destina la totalidad de sus ingresos al pago de cuentas y obligaciones. Solo el 9% afirmó llegar a fin de mes con recursos disponibles.

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