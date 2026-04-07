Cortes en todo el país por el ajuste del gobierno de Milei en los salarios sociales.

El gobierno de Javier Milei afectó a 900 mil trabajadores con la eliminación de los salarios sociales complementarios de $78.000, una decisión que suscitó una fuerte protesta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con cortes de rutas y accesos en todo el país.

Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización que nuclea a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas busca dar una “batalla cultural” contra el discurso oficialista. “No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer”, sentenciaron a través de un duro comunicado.

Donde se dan las protestas contra el ajuste de Javier Milei La UTEP no solo reclama por los ingresos de la economía popular, sino que vincula la crisis del sector con el deterioro general del mercado de trabajo. Según sus estimaciones, la gestión de Milei ya “expulsó” a más de 300 mil trabajadores del empleo formal, quienes hoy presionan sobre una economía popular ya desfinanciada y sin red de contención.

La denuncia apunta a una supuesta maniobra del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello para “robarle el salario” a más de 900 mil trabajadores, mediante el desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que en la práctica licuó el poder adquisitivo del sector.

Las protestas se desarrollan en todos los ingresos entre Provincia de Buenos Aires y CABA y en las terminales de ferrocarril, como Constitución o Retiro. Además, en ciudades del interior.

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