El mal momento de Soledad Villamil en El Secreto de sus ojos: "Alguien se tiró un pe..."

Soledad Villamil y Ricardo Darín.

Soledad Villamil recordó una situación que ocurrió durante el rodaje de El Secreto de sus ojos en Tribunales y durante la madrugada. El momento pasó cuando compartía escenas de la exitosa y premiada película junto con Ricardo Darín y Guillermo Francella.

La actriz fue invitada a El show del verano, el programa de Flor Peña y Marley en Luzu TV, y compartió con su colega Pilar Gamboa, también como invitada.

Embed El inesperado relato de Soledad Villamil sobre las grabaciones de "El secreto de sus ojos". pic.twitter.com/NaOSwxK8Gb — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 18, 2026 El picante recuerdo de Soledad Villamil Explicó que filmaban en Tribunales y los horarios de rodaje eran a contraturno del uso diario del lugar. “Tenía que hacer una escena en la que mi personaje estaba muy serio, muy compungido. Yo estaba de un lado de un escritorio y Francella y Darín del otro lado”, inició Soledad Villamil.

Y continuó: “Esta situación se dio 4:30 de la mañana, en esos horarios horribles. Se hizo primero el plano de ellos, entonces ya se lo sacaron de encima y ya era una situación de relax para ellos, pero yo tenía la responsabilidad de hacer mi plano”. Y fue entonces que Soledad Villamil reveló la situación escatológica que le tocó presenciar en la filmación.

image Soledad Villamil con Ricardo Darín y Guillermo Francella. “No voy a dar nombres, pero alguien se tira un pedo, también medio como para hacer reír al equipo, lo que un poco entiendo porque a esas horas de la madrugada se necesita algún tipo de aliciente”, dijo Soledad Villamil. Y cerró entre risas: “A mí me quedaba mi plano y me empecé a tentar, no podía parar de reírme. Fue una situación muy desgraciada. Alguien se desgració y yo me sentí desgraciada”.

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