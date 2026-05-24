domingo 24 de mayo de 2026
Escribinos
24 de mayo de 2026
¡Ups!

El mal momento de Soledad Villamil en El Secreto de sus ojos: "Alguien se tiró un pe..."

Soledad Villamil recordó una situación que ocurrió durante el rodaje de la película mientras compartía escena con Ricardo Darín y Guillermo Francella.

Soledad Villamil y Ricardo Darín.&nbsp;

Soledad Villamil y Ricardo Darín. 

Soledad Villamil recordó una situación que ocurrió durante el rodaje de El Secreto de sus ojos en Tribunales y durante la madrugada. El momento pasó cuando compartía escenas de la exitosa y premiada película junto con Ricardo Darín y Guillermo Francella.

La actriz fue invitada a El show del verano, el programa de Flor Peña y Marley en Luzu TV, y compartió con su colega Pilar Gamboa, también como invitada.

Lee además
Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, juntas.
Sobre las tablas

Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son "Las Hijas"
Soledad Villamil y Federico Olivera.
¡Ups!

Soledad Villamil reveló el secreto de sus 27 años en pareja: "Cog"
Embed

El picante recuerdo de Soledad Villamil

Explicó que filmaban en Tribunales y los horarios de rodaje eran a contraturno del uso diario del lugar. “Tenía que hacer una escena en la que mi personaje estaba muy serio, muy compungido. Yo estaba de un lado de un escritorio y Francella y Darín del otro lado”, inició Soledad Villamil.

Y continuó: “Esta situación se dio 4:30 de la mañana, en esos horarios horribles. Se hizo primero el plano de ellos, entonces ya se lo sacaron de encima y ya era una situación de relax para ellos, pero yo tenía la responsabilidad de hacer mi plano”. Y fue entonces que Soledad Villamil reveló la situación escatológica que le tocó presenciar en la filmación.

image
Soledad Villamil con Ricardo Darín y Guillermo Francella.

Soledad Villamil con Ricardo Darín y Guillermo Francella.

“No voy a dar nombres, pero alguien se tira un pedo, también medio como para hacer reír al equipo, lo que un poco entiendo porque a esas horas de la madrugada se necesita algún tipo de aliciente”, dijo Soledad Villamil.

Y cerró entre risas: “A mí me quedaba mi plano y me empecé a tentar, no podía parar de reírme. Fue una situación muy desgraciada. Alguien se desgració y yo me sentí desgraciada”.

Temas
Seguí leyendo

Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son "Las Hijas"

Soledad Villamil reveló el secreto de sus 27 años en pareja: "Cog"

Darín encabezó un reclamo de Actores contra la IA: "Mi imagen es mía"

Qué pasa entre Lolo Poggio y el lomense Nazareno Pompei

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Luana de Gran Hermano. 
Va de retro.

El picante video de Luana de GH que se hizo viral en las redes sociales

Las más leídas

Te Puede Interesar

El incendio ocurrió a metros de la barrera.
Anoche.

Susto en Turdera: un auto se prendió fuego a metros de las vías del Tren Roca