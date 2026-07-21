Almirante Brown ofrece más de 300 actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno, con propuestas culturales y recreativas para todas las edades. Entre el 20 de julio y el 2 de agosto, habrá espectáculos, talleres y eventos en diversas sedes del distrito, todos de entrada libre y gratuita.

El Municipio de Almirante Brown lanzó una nueva edición de su programación especial por las vacaciones de invierno, con una agenda que incluye más de 300 actividades gratuitas distribuidas en distintos espacios culturales de Adrogué, Burzaco, Ministro Rivadavia y Don Orione.

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La iniciativa, organizada por el Instituto Municipal de las Culturas, propone espectáculos teatrales, shows musicales, magia, talleres, actividades literarias, muestras, salas de escape, encuentros de juegos de mesa y experiencias vinculadas con la ciencia y el arte para disfrutar en familia.

El intendente Mariano Cascallares destacó la importancia de acercar propuestas culturales a los vecinos y señaló que el Municipio continúa impulsando actividades destinadas a todas las edades y fortaleciendo los espacios públicos como lugares de encuentro y recreación.

Desde la Comuna informaron que todas las actividades son con entrada libre y gratuita. En la mayoría de los casos, el ingreso será por orden de llegada, por lo que recomendaron asistir con anticipación debido a la capacidad limitada de las salas.

Primera semana de actividades

La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué abrirá la programación con una jornada de Ciencia y Arte, que combinará talleres de robótica y máscaras con espectáculos. Durante la semana también habrá funciones de Haciendo Comunidad, Diario del Capitán Arsenio, Conde Malito y Las Princesas de Disney. El fin de semana será sede del Encuentro Regional de Juegos de Mesa del Conurbano Sur, con torneos, videojuegos nacionales, rol, ludoteca y talleres.

En el Centro de Arte y Cultura Santos Discépolo de Burzaco se presentarán Diario del Capitán Arsenio, Academia de Brujas, A mover las cachas, Conde Malito y Yaku Ayllu.

La Casa de la Cultura Luis Sandrini, en Don Orione, recibirá las obras Aventura de Villanos, El Show de Magia de Kenchu y Las Princesas de Disney.

Por su parte, la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia ofrecerá funciones de Haciendo Comunidad, El Principito y Diario del Capitán Arsenio, mientras que la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué realizará el taller infantil Cuentos y algo más los martes y jueves.

El cronograma completo, con días, horarios y sedes de todas las propuestas, puede consultarse en las redes sociales oficiales del Municipio de Almirante Brown y del Instituto Municipal de las Culturas.