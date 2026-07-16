jueves 16 de julio de 2026
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16 de julio de 2026
Barrio Rayo de Sol.

Longchamps tendrá un nuevo SUM comunitario con talleres, capacitaciones y actividades para vecinos

El nuevo SUM comunitario de Longchamps se convertirá en un centro de formación laboral, talleres y actividades deportivas para vecinos.

SUM lomchamps

Longchamps contará en las próximas semanas con un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a actividades comunitarias. El espacio, ubicado en el barrio Rayo de Sol, concentrará capacitaciones laborales, talleres, propuestas culturales, deportivas y encuentros sociales para vecinos de la zona.

Según informó el Municipio de Almirante Brown, el edificio ya fue finalizado y será inaugurado próximamente. La obra forma parte del programa Brown Suma y se realizó en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

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El nuevo SUM se encuentra sobre la calle Aviadora Carola Lorenzini 3147, entre Boedo y Álvarez de Santa Clara. Cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos, sanitarios e infraestructura para recibir actividades de distinta escala. De acuerdo con la información oficial, se trata del primer edificio de estas características construido en el distrito.

Un espacio para formación y encuentro en Almirante Brown

La intención es que el lugar funcione como un punto de referencia para los barrios cercanos, ofreciendo cursos de capacitación laboral, talleres de diferentes disciplinas, actividades culturales, propuestas deportivas y eventos comunitarios.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Cascallares destacó que el objetivo es ampliar la infraestructura destinada a la comunidad y generar nuevos espacios de integración para los vecinos.

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