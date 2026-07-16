Lanús ofrece actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno

Actividades en el Parque Central Las Colonias en Remedios de Escalada, Lanús.

Las vacaciones de invierno en Lanús tendrán una nueva edición de Universo Aventura , una propuesta gratuita organizada por el Municipio que se desarrollará del 20 de julio al 2 de agosto, de 12 a 18, en el Parque Central Las Colonias, en Remedios de Escalada. La iniciativa incluirá actividades deportivas, recreativas y culturales para toda la familia.

Según informó el Municipio de Lanús, el predio, ubicado en Salta y Purita, contará con ocho espacios temáticos pensados para distintas edades e intereses, además de maquillaje artístico y artistas itinerantes que recorrerán el parque durante cada jornada.

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La Aldea de los Peques estará destinada a niños y niñas de hasta cinco años, con juegos didácticos, recreativos y propuestas grupales. En tanto, el Reino de los Gigantes ofrecerá un circuito de inflables para chicos y chicas desde los cinco años.

Otra de las propuestas será Espacio Infinito , un sector de descanso y regulación emocional equipado con almohadones, carpas individuales y elementos para la estimulación sensorial, abierto a personas de todas las edades.

Por su parte, Metrópolis Juves estará orientado a adolescentes de entre 13 y 18 años. Allí habrá competencias de freestyle y skate, carreras de obstáculos, búsqueda del tesoro, el desafío "El Piso es Lava" y actividades del programa Mejor Hablar de Ciertas Cosas, que busca generar espacios de participación para las juventudes.

Teatro, naturaleza y aventuras en vacaciones de invierno

La programación también incluirá la Isla Recreo, un sector para descansar y compartir en familia, con actividades recreativas organizadas junto a grupos scouts de Lanús.

En el Portal Ambiental se realizarán talleres y juegos vinculados al cuidado del ambiente, mientras que el Territorio Extremo contará con tirolesas, puentes colgantes, escalada en muros y dinámicas grupales para chicos y chicas desde los cinco años.

Además, en el Anfiteatro Natural funcionará Tierra de las Artes, con funciones de teatro todos los días a las 14 y a las 16, sin límite de edad.