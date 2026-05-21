jueves 21 de mayo de 2026
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21 de mayo de 2026
Incomodidad.

La reacción de Eduardo Duhalde frente al escrache recibido en la UNLa

Se vivió un momento de máxima tensión durante la presentación de un libro sobre la gestión del expresidente Eduardo Duhalde.

Eduardo Duhalde en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)﻿.

Eduardo Duhalde en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)﻿.

“A Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”, gritaron los manifestantes durante la exposición del exgobernador y expresidente interino, en referencia a los militantes asesinados por la Policía Bonaerense durante una protesta social en el Puente Pueyrredón.

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La reacción de Eduardo Duhalde fue de sonreír con holgura mientras se suscitaban las expresiones entre los dos bandos: a favor y en contra.

La actividad en la que estuvo Eduardo Duhalde

La actividad se realizó en el Cine Universitario Tita Merello de la UNLa y giró en torno al libro “La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político que transformó la Provincia de Buenos Aires”, escrito por el sociólogo Aritz Recalde.

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El escrache fue protagonizado por militantes y organizaciones sociales que cuestionan la reivindicación política de Duhalde y recuerdan su responsabilidad política en el contexto represivo que derivó en la denominada Masacre de Avellaneda, uno de los hechos más graves de la crisis social y política de comienzos de siglo.

Los manifestantes desplegaron banderas y consignas vinculadas a la memoria de Darío y Maxi, mientras parte del público respondió con cantos de apoyo hacia el expresidente que terminaron siendo mayoritarios.

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