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Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO

HBO publicó el primer avance de la serie de Harry Potter y confirmó cuando se estrena esta adaptación de los libros de J.K. Rowling al formato televisivo.

Se viene la serie de Harry Potter.&nbsp;

Se viene la serie de Harry Potter. 

La plataforma HBO lanzó el primer avance de la primera temporada de la serie de Harry Potter, basada en los libros de J.K. Rowling, que consistirá en ocho episodios y confirmó que el esperado estreno está previsto para la Navidad.

Bajo el icónico título Harry Potter and the Sorcerer's Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), la esperada adaptación televisiva abraza con fidelidad el legado de la obra original, al retomar el nombre que dio inicio a la leyenda.

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"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea en exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde esté disponible", indicó la plataforma en un comunicado.

El elenco de la serie de Harry Potter

Protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, la serie comienza el día en el que el protagonista cumple 11 años, del mismo modo que inicia la película de 2001 de título homónimo.

"Una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señaló la sinopsis.

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La serie de Harry Potter, en Hbo.

La serie de Harry Potter, en Hbo.

Al igual que las ocho películas encabezadas por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) y Rupert Grint (Ron), la serie de HBO se basa en los libros de J. K. Rowling y promete ser "una fiel adaptación" .

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga, con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

J. K. Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

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