Quién será Voldemort en la serie de Harry Potter

Aunque ya se dio a conocer gran parte del reparto de la serie de Harry Potter que prepara HBO Max y que llegará a la plataforma en 2027, no se sabe todavía quién dará vida al Lord Voldemort, el papel de Ralph Fiennes en la saga cinematográfica.

Son varios los rumores y especulaciones que surgieron alrededor del papel, siendo uno de los más destacados el que apunta que Cillian Murphy sería el encargado de dar vida al mago tenebroso.

El intérprete negó esta idea hace unos meses y ahora volvió a pronunciarse sobre el tema y sobre la serie de Harry Potter . "Rotundamente no voy a interpretar a Voldemort", afirmó categóricamente Murphy en una entrevista concedida a The Times.

"¿Puedes poner eso en el titular?", añadió el intérprete, que ya fue consultado en varias ocasiones respecto a su posible participación en la serie.

image El villano de Harry Potter.

Harry Potter y un villano sin rostro

Por otro lado, recientes informaciones apuntaban a que la serie ya habría elegido al actor que pondrá voz al villano, lo que sugiere quizá que este no dejará ver su rostro hasta futuras temporadas.

Las imágenes filtradas desde el rodaje de la ficción señalaban que sí tendría una aparición, viéndosele en los flashbacks de la noche en que mata a los padres de Harry Potter.