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29 de marzo de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será el regreso de Madonna a la actuación en una serie

Luego de un par de décadas, Madonna volverá a explotar en su faceta de actriz en la segunda temporada de una exitosa serie de Apple TV.

Madonna vuelve a la actuación.&nbsp;

Madonna vuelve a la actuación. 

Madonna, en medio de su agitada agenda en el mundo de la música, vuelve a la actuación a sus 67 años y luego de más de dos décadas de no incursionar en su faceta como actriz. Este regreso será en una serie.

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Madonna, en el rodaje de una serie.

Madonna, en el rodaje de una serie.

Madonna, en pleno rodaje

La “Reina del Pop” estuvo en la ciudad de Venecia, en Italia, rodando los nuevos episodios de la serie que hizo historia en los Emmy 2025 al alzarse con 13 premios.

Era la propia artista la que daba las primeras pistas, dejando entrever que retomaba su faceta como actriz. La intérprete de “Vogue” compartía desde la ciudad de los canales una imagen que no pasaba desapercibida.

Posó vestida con un traje de cuero, un sombrero de ala ancha de Louis Vuitton y un largo abrigo acolchado negro para protegerse del frío, aparecía sentada en una góndola sosteniendo un guion, una instantánea que acompañaba con la breve y sugerente leyenda “The Italian Job” ("Trabajo italiano") junto a un corazón.

De esta forma, Madonna volvía a encender la curiosidad de sus fans ansiosos por descubrir de qué proyecto se trataba y sobre su vuelta a la actuación.

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