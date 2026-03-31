Susto en Turdera: evacuaron una escuela por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba puso en alerta a la comunidad educativa de un colegio en la localidad de Turdera. Hubo un fuerte operativo en el lugar y se descartó que hubiera explosivos.
Ocurrió en la Escuela Secundaria Nº3 de Turdera. Hubo un amplio despliegue de bomberos, Policía, Defensa Civil , ambulancias y Brigada de Explosivos.
Una amenaza de bomba puso en alerta a la comunidad educativa de un colegio en la localidad de Turdera. Hubo un fuerte operativo en el lugar y se descartó que hubiera explosivos.
La semana empezó con un fuerte susto para los estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Nº3 “Héroes de Malvinas” de Turdera, ubicada en la esquina de las calles San Blas y 9 de Julio.
Un llamado anónimo alertó que había una bomba en el establecimiento en pleno horario de clases. Rápidamente tuvo que activarse el protocolo de evacuación y se pidió la intervención de profesionales.
Enseguida se acercó a la escuela una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, efectivos policiales de la jurisdicción y agentes de la Brigada de Explosivos.
Muchos vecinos de Turdera vieron el amplio despliegue en el lugar y preguntaron qué estaba sucediendo, ya que muchos tenían a sus hijos dentro de la escuela mientras se hacía el operativo.
Los alumnos y el personal docente tuvieron que ser evacuados de urgencia, mientras los expertos revisaban las instalaciones de la escuela. Finalmente se trató de una falsa alarma: no había ningún dispositivo peligroso dentro del colegio.
“Hubo una amenaza de bomba que fue negativa. Hubo que hacer todo el protocolo de evacuación y demás, pero por suerte no pasó más de eso”, comentó a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi.