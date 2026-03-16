Un incendio de madrugada puso en alerta al centro de Lomas de Zamora: qué pasó

El incendio de una cochera dentro de una casa puso en alerta a los vecinos de Lomas de Zamora en la madrugada de este lunes. Hubo un fuerte operativo de los Bomberos de Lomas en el lugar.

Todo ocurrió poco antes de las 5 de la mañana. Mucha gente que vive en el centro lomense se despertó al escuchar las sirenas de los bomberos. No tardaron en notar que había una densa nube de humo que se expandía por la zona .

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¿El motivo? Un incendio en el cruce de las calles Pedro Goyena y Larrea , a media cuadras de las vías del Tren Roca. Según pudo averiguar La Unión , una camioneta se prendió fuego adentro del garaje de una vivienda y las llamas se salieron de control.

Enseguida se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Se acercaron dos dotaciones de los Bomberos de Loma s, personal de Defensa Civil , una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas y la Policía de la jurisdicción.

El operativo de los Bomberos de Lomas

incendio autos Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajando en el lugar.

Los bomberos ingresaron al garaje y observaron una Kia Carnival color bordó prendida fuego. Fue necesario un arduo trabajo para controlar las llamas. El operativo tuvo serias complicaciones, ya que la gran cantidad de humo dificultaba la visión.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, no hubo que lamentar víctimas ni heridos, aunque dos mujeres necesitaron asistencia médica debido a la inhalación de monóxido de carbono.

En cuanto a los daños materiales, sólo fue afectada la cochera, la camioneta incendiada y un Hyundai Santa Fe que estaba guardado en el mismo garaje. Se desconocen los motivos del incendio.