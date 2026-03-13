viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
Anoche.

Susto en Lomas de Zamora por el incendio de un auto en plena calle

Ocurrió en Gaucho Rivero y Gaona. Hubo una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas.

Los Bomberos de Lomas apagaron el incendio de un auto.

Los Bomberos de Lomas apagaron el incendio de un auto.

El incendio de un auto en plena calle hizo que los vecinos de Lomas de Zamora se llevaran un fuerte susto en horas de la noche. Hubo una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas.

El siniestro ocurrió el jueves por la noche en la calle Gaucho Rivero al 2300, entre Gaona y José Ingenieros. Cerca de las 20, los vecinos notaron que un Renault Sandero Stepway se estaba prendiendo fuego en medio de la calle.

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En esa misma cuadra no había viviendas cercanas, ya que la zona en la que se produjo el incendio estaba delimitada por dos paredones extensos. Sin embargo, una explosión del Sandero podría provocar serios daños.

Operativo de los Bomberos de Lomas

incendio auto
Los Bomberos de Lomas de Zamora evitaron la explosi&oacute;n del veh&iacute;culo.

Los Bomberos de Lomas de Zamora evitaron la explosión del vehículo.

Ante la urgencia de la situación, la gente del barrio llamó a los Bomberos de Lomas, que se acercaron con una dotación y cinco efectivos a cargo del Cabo 1º Lautaro Gattei Arnau.

Los bomberos encontraron el auto prendido fuego por dentro y extinguieron las llamas rápidamente. Si bien la parte externa no estaba muy dañada, el interior quedó completamente destruido.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, no había ningún conductor en la zona del incendio, por lo que se cree que el auto fue abandonado y prendido fuego en forma intencional.

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