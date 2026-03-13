Susto en Lomas de Zamora por el incendio de un auto en plena calle

Los Bomberos de Lomas apagaron el incendio de un auto.

El incendio de un auto en plena calle hizo que los vecinos de Lomas de Zamora se llevaran un fuerte susto en horas de la noche. Hubo una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas.

El siniestro ocurrió el jueves por la noche en la calle Gaucho Rivero al 2300 , entre Gaona y José Ingenieros . Cerca de las 20, los vecinos notaron que un Renault Sandero Stepway se estaba prendiendo fuego en medio de la calle.

Esta tarde. Susto en el centro de Lomas por un principio de incendio en la peatonal Laprida

En esa misma cuadra no había viviendas cercanas, ya que la zona en la que se produjo el incendio estaba delimitada por dos paredones extensos. Sin embargo, una explosión del Sandero podría provocar serios daños.

Ante la urgencia de la situación, la gente del barrio llamó a los Bomberos de Lomas , que se acercaron con una dotación y cinco efectivos a cargo del Cabo 1º Lautaro Gattei Arnau.

Los Bomberos de Lomas de Zamora evitaron la explosión del vehículo.

Los bomberos encontraron el auto prendido fuego por dentro y extinguieron las llamas rápidamente. Si bien la parte externa no estaba muy dañada, el interior quedó completamente destruido.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, no había ningún conductor en la zona del incendio, por lo que se cree que el auto fue abandonado y prendido fuego en forma intencional.