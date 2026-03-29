Impresionante vuelco en Turdera: un auto quedó destruido

En las primeras horas de este domingo, un auto protagonizó un terrible choque y vuelco en la localidad de Turdera . Hubo un amplio operativo de asistencia en el lugar.

Todo ocurrió a las 6:35 de la mañana en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Suipacha , a cinco cuadras de la estación de trenes. El vehículo involucrado fue un Honda HR-V color gris.

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Según pudo averiguar La Unión , el coche perdió el control mientras circulaba por la avenida y terminó volcando sobre el asfalto. El fuerte impacto provocó serios daños en la carrocería.

Tras recibir el llamado de emergencia, se acercó al lugar una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , a cargo del Oficial Inspector Sergio Fiz. También intervino una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas , personal de Defensa Civil y la Policía de la jurisdicción.

Los profesionales dieron vuelta el vehículo y lo colocaron en su posición normal. Defensa Civil arrojó cal sobre el asfalto para neutralizar el derrame de combustible. Se observaban importantes roturas en vidrios y el capot, que quedó destruido. Milagrosamente, el conductor no sufrió heridas de gravedad.

“Es una persona que venía sola, se fue de su carril y volcó. Pudo salir por sus propios medios. El 107 lo atendió en el lugar. Nosotros hicimos barrido de combustible y corte del suministro eléctrico”, detalló a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi.