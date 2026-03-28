sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Se fugó.

Lomas de Zamora: buscan al conductor que chocó una camioneta estacionada y escapó

La familia damnificada denunció el caso, pero la patente del acusado todavía no pudo ser visualizada a pesar del video del hecho ocurrido el miércoles pasado.

El choque y la fuga quedó registrado en un video.

El choque y la fuga quedó registrado en un video.

Un automovilista chocó una camioneta estacionada en Lomas de Zamora, y se fugó para no hacerse cargo de los daños. Ahora la familia damnificada busca al responsable, que todavía no pudo ser identíficado a pesar del video del hecho ocurrido días atrás.

En diálogo con La Unión, Giuliana, la damnificada, contó que hicieron la denuncia para poder ubicar al conductor que embistió el vehículo en Belelli al 300, a pocas cuadras del estadio de Los Andes.

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"Los daños fueron, la chapa y la parte de lo que es la suspensión", explicó la mujer al ser consultada sobre las concecuencias que sufrió el rodado embestido. No obstante, el cesto de basura colocado en la vereda también fue afectado.

A traves de redes sociales, la víctima había pedido ayuda a los vecinos para encontrar al hombre al volante que protagonizó el hecho ocurrido cerca de las 5.55 de la madrugada del pasado miércoles.

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El choque

Según se ve en las imágenes captadas por una cámara de seguridad del barrio, el conductor de una Chevrolet Meriva chocó a una considerable velocidad el rodado estacionado.

Posteriormente, en vez de detenerse en el lugar, aprovechó la ausencia de testigos presentes en el lugar del hecho y siguió su marcha para darse a la fuga.

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