sábado 28 de marzo de 2026
Escribinos
28 de marzo de 2026
Se pudrió todo.

Por qué está todo mal entre Moria Casán y Betiana Blum

Moria Casán estalló de bronca contra Betiana Blum por un episodio que ocurrió en los camarines del teatro donde se presenta “La One”.

Betiana Blum y Moria Casán.&nbsp;

Betiana Blum y Moria Casán. 

Moria Casán y Betiana Blum, dos figuras de largo recorrido en la escena argentina, protagonizaron un fuerte cruce en los camarines del teatro, donde “La One” está haciendo funciones de la obra “Cuestión de género”.

Lee además
Luciano Castro habló con Moria Casán. 
Emotivo.

Luciano Castro recordó un gesto Moria Casán y la hizo emocionar

Los Midachi con Moria Casán. 
¡Ups!

Los Midachi se animaron a tomar la conducción del programa de Moria

Embed

Moria Casán aclaró sin vueltas, después de haber mencionado el episodio esta semana sin mencionar a su colega, “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, levantó temperatura la conductora.

“Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”, sentenció.

“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", comentó sobre la foto de ambas.

image
Moria Casan contra Betiana Blum.

Moria Casan contra Betiana Blum.

Moria Casán dijo que Betiana Blum no “tiene códigos”

Moria Casán profundizó en la falta de códigos entre colegas porque “se paró y vino al camarín a darnos lecciones como de dirección. No, me pareció tan desubicada... no por lo atrevida, sino que me pareció el celo, la envidia”.

“Le digo: ‘¿vos en qué estás trabajando?’. ‘Yo en nada’. Dije: ‘tendrías que dirigir porque tenés como unas ganas de dirigir’. Me decía: ‘no, vos tendrías que cortar en esta parte y tendrías que cortar en otra’“, se indignó "La One".

Temas
Seguí leyendo

Luciano Castro recordó un gesto Moria Casán y la hizo emocionar

Los Midachi se animaron a tomar la conducción del programa de Moria

El picante apodo que le puso Moria Casán a Emilia Mernes

La sugerencia de una bruja a Mauro Icardi y la China Suárez: "Con un pepino"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Andrea del Boca pasó un momento en Gran Hermano Generación Dorada. 
Repugnante.

El mal momento de Andrea del Boca en el baño: "Un asco"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pincoya y Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Se pudrió todo.

El picante cruce de Pincoya y Brian Sarmiento en Gran Hermano