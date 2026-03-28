Por qué está todo mal entre Moria Casán y Betiana Blum

Moria Casán y Betiana Blum , dos figuras de largo recorrido en la escena argentina, protagonizaron un fuerte cruce en los camarines del teatro , donde “La One” está haciendo funciones de la obra “Cuestión de género”.

La propia Moria Casán relató un episodio ocurrido recientemente en el camarín del teatro Metropolitan, tras una función de su obra que protagoniza junto Jorge Marrale bajo la dirección del lomense Nelson Valente .

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Moria Casán aclaró sin vueltas, después de haber mencionado el episodio esta semana sin mencionar a su colega, “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, levantó temperatura la conductora.

“Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”, sentenció.

“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", comentó sobre la foto de ambas.

image Moria Casan contra Betiana Blum.

Moria Casán dijo que Betiana Blum no “tiene códigos”

Moria Casán profundizó en la falta de códigos entre colegas porque “se paró y vino al camarín a darnos lecciones como de dirección. No, me pareció tan desubicada... no por lo atrevida, sino que me pareció el celo, la envidia”.

“Le digo: ‘¿vos en qué estás trabajando?’. ‘Yo en nada’. Dije: ‘tendrías que dirigir porque tenés como unas ganas de dirigir’. Me decía: ‘no, vos tendrías que cortar en esta parte y tendrías que cortar en otra’“, se indignó "La One".