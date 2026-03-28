sábado 28 de marzo de 2026
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28 de marzo de 2026
Se acerca.

Juzgarán al policía acusado de atropellar y matar a Antonella Rodríguez: ¿cuando arranca el juicio?

El efectivo de la policía bonaerense acusado de la muerte de la mujer atropellada en Ingeniero Budge será llevado a juicio proximamente.

Antonella Rodríguez fue embestida por un auto.
Antonella Rodríguez fue embestida por un auto.

El efectivo de la policía bonaerense acusado de la muerte de Antonella Rodríguez, la mujer atropellada durante el Año Nuevo del 31 de diciembre del 2024 en Ingeniero Budge, ya tiene fecha para ser juzgado: el juicio fue fijado para el próximo 13 de abril.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión, el proceso será llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora. Sin embargo, la culpabilidad o no del imputado será determinada por un jurado popular.

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El acusado, Antony Fritz Ramos, está procesado por los delitos de "homicidio culposo y tentativa de homicidio", exceden a un juzgado correccional, que se ocupan de penas menores.

De acuerdo al resultado de las pericias llevadas a cabo, luego de embestir a la víctima, Fritz Ramos efectuó varios disparos de arma de fuego a los familiares de Rodríguez.

Antonella Rodríguez tenía 31 años.
Antonella Rodríguez tenía 31 años.
Antonella Rodríguez tenía 31 años.

La muerte de Antonella Rodríguez

Para los investigadores del caso, Antonella manejaba una moto cuando fue atropellada en Homero y Cañuelas, por un auto Volkswagen Suran que la impactó de frente el 31 de diciembre del 2024 por la noche, a minutos del brindis de Año Nuevo.

El automovilista bajó del vehículo y fue increpado por vecinos del barrio, que le reclamaron por lo que acababa de pasar. En ese momento, los habría amenazado con su arma reglamentaria, e incluso disparó en más de una oportunidad.

Instantes más tarde, los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas se presentaron en el escenario de la tragedia y detuvieron al acusado, que quedó tras las rejas, a disposición de la Justicia. Sin embargo, posteriormente fue excarcelado, y ahora cumple prisión preventiva con arresto domiciliario.

Luego de ser llevado detenido, los familiares de la víctima incendiaron su auto, a modo de represalia. El mismo quedó destruido por las llamas. Además, se movilizaron para visibilizar el reclamo de justicia.

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