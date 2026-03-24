martes 24 de marzo de 2026
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24 de marzo de 2026
¡Ups!

Los Midachi se animaron a tomar la conducción del programa de Moria Casán

Los Midachi volvieron a hacer de las suyas y arrancaron el programa de Moria Casán, en El Trece, antes de que “La One” ingrese al estudio.

Los Midachi con Moria Casán.&nbsp;

Los Midachi con Moria Casán. 

El programa de Moria Casán, en El Trece, tuvo un sorpresivo y atípico comienzo con los Midachi como invitados estelares, con Dady Brieva, Miguel Del Sel y el Chino Volpato tomando la conducción del ciclo con el estilo habitual de los humoristas.

Dady Brieva arrancó saludando: “hola, hola, hola, hola, hola... ¿Cómo les va? 9:03 de la mañana en vivo y en directo. Aquí estamos en esto que es el viejo vicio de la mañana. Esta es la mañana con Midachi”.

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“Bueno, bueno, bueno. Está todo el staff, con Valentina que nos va a cocinar. Con todos. Qué linda mañana”, aseguró Dady Brieva. El Chino Volpato se sumó al saludo “hola. Nos estamos haciendo cargo de este maravilloso programa, chicas”.

“A partir de ahora, aumento de sueldo para todos. Aumentamos el sueldo para todos. Vacaciones también para todos”, decretó el humorista cuando Moria Casán irrumpió frente a cámara.

El picante cruce de los Midachi con Moria Casán

Moria Casán aparece en escena para retomar el control y se preguntó “¿Qué es esto? ¡Quiénes son estos ocupas, por favor! Esta mañana empezamos con todo”.

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Moria Casan recibió a los Midachi.

Moria Casan recibió a los Midachi.

“Ellos son como el delivery de la risa. Te llegan a cualquier hora, te desordenan la casa y siempre te dejan con ganas de más. Son los Midachi, tesoro. ¡Bienvenidos! El trío, pero el trío más sobreviviente de la historia", celebró la conductora.

La conductora repasó que “pasaron hiperinflaciones, pelucas de cotillón, divorcios y todavía se aguantan”. “Un milagro de la ciencia y no de la fe, viene a demostrar que la inteligencia artificial es un poroto al lado de la brillantez natural de estos tres. Con ustedes, los Midachi. ¡Bienvenidos!“, cerró Moria Casán.

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