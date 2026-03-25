El picante apodo que le puso Moria Casán a Emilia Mernes

Fiel a su estilo, Moría Casán le puso un picante y lapidario apodo a Emilia Mernes en su programa de las mañanas de El Trece , en medio del conflicto mediático que se desató entre la cantante entrerriana con Tini Stoessel .

"El primer problema entre Tini y Emilia, súper chequeado, que Emilia no iba a estar en Futttura porque estaban peleadas. Se armó un quilombo, llamado de un lado del otro, no sabés. El quilombo que se armó por contar que estaban peleadas", comenzó contando Gustavo Méndez.

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Y siguió: "Tini le presta a sus dos mejores bailarinas a Emilia mientras ella se estaba recuperando de todos los problemas de salud mental. Emilia arrancaba su mp3 Tour por no solamente Argentina, sino por el mundo y terminaba en Miami".

La situación estalló cuando Tini Stoessel le pidió a Emilia Mernes que regresen esas dos bailarinas para empezar los ensayos, algo que nunca sucedió. "Entonces le dijeron no, le clavaron el visto, no le respondían y esas dos bailarinas se quedaron a terminar la gira de Emilia. Esas dos bailarinas que Tini le prestó, no volvieron más", relató el panelista.

Emilia Mernes tomó la decisión de abandonar la Argentina para mudarse a Miami. Moria Casan contra Emilia Mernes.

Moria Casán fulminó a Emilia Mernes

En ese momento, Gustavo Méndez fue interrumpido por Moria Casán que quiso intervenir en la polémica desatada entre las dos cantantes y lanzó un curioso apodo para Mernes: "Entonces, acá aparece una nueva 'zorrita' en el firmamento estelar que sería Emilia".

Y se explayó destacando su influencia en el mundo del espectáculo: "El término 'zorrita' lo inauguré yo cuando se lo dije a la Laurita Fernández, otra vez me copian, todo el mundo dice lo que yo dije yo hace 10 años. Me impresiona mi fama y mi vanguardia, pero 'zorrita' por favor, eso lo dije en el Bailando, hay que buscar otros términos. Estas chicas sería la 'zorrita'".