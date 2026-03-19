jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
Es un escándalo.

Qué pasó entre Emilia Mernes y futbolista casado de la Selección Argentina

Aseguran que Emilia Mernes tuvo un romance con un futbolista de la Selección Argentina y hasta el propio jugador lo contó dentro del vestuario.

Emilia Mernes, en medio de rumores.&nbsp;

Emilia Mernes, en medio de rumores. 

Emilia Mernes, en medio de su enfrentamiento con Tini Stoessel, quedó en el centro de la polémica por los rumores que dan cuenta de un supuesto romance que tuvo con un futbolista de la Selección Argentina. También revelaron que el jugador es casado.

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"A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó.

Emilia Mernes, en otro escándalo

Paula Varela fue más allá con su información y hasta sabe quien es el jugador: "Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados".

Emilia Mernes.
Emilia Mernes, en medio de rumores.

Emilia Mernes, en medio de rumores.

Mientras que Leo Paradizo aportó su mirada y sumó otro dato sobre la dinámica entre las parejas de los futbolistas. "Voy a aportar algo. Tengo entendido que las mujeres de los jugadores de la Selección tienen su grupo de WhatsApp. Están muy comunicadas, tienen una gran relación. Así que tiene que ver con esto, si una deja de seguir porque hay lío, el resto la sigue", dijo.

Y Paula Varela cerró con una frase que terminó de encender la polémica: "En vestuarios, porque esta persona habla, que ya se lo vinculó con otra famosa, dijo: 'Sí, con Emilia algo pasó'".

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