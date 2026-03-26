La sugerencia de una bruja a Mauro Icardi y la China Suárez: "Con un pepino"

La China Suárez y Mauro Icardi están pasando unos días en la Argentina en “la casa de los sueños”, esa mansión que quedó en medio de la discordia. Una bruja le dio un consejo a la pareja para sacar las malas energías del lugar.

En el programa de Moria Casán , en El Trece , la duendóloga y bruja Liliana Chelli aconsejó a la China Suárez y Mauro Icardi realizar una limpieza para ahuyentar las malas energías.

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“Yo limpiaría principalmente con un pepino. Eso sería lo mejor. No sólo eso, la limpieza deberían hacerla ellos mismos, pero para eso deben querer hacerla. En lugar de buscar profesionales y meterlos en su casa, deberían volcarse los dos a la tarea”, dijo.

Sugirió que ambos deberían utilizar un tetragramaton , un símbolo esotérico y religioso que funciona como amuleto de luz, protección y equilibrio energético.

“Es un amuleto que es el más sagrado dentro de la magia blanca. Muy pocas brujas lo saben. Eso se manda a hacer en plata, oro o alpaca. Es fundamental para ellos, deberían tenerlo”, apuntó.

“El pepino saca lo que nos drena. Tiene mucha agua, como nosotros. Mucho se habla del huevo, pero el pepino es mucho mejor. Lo primero que hay que hacer es bendecirlo: ‘Guardianes de los seres vivos, bendigo el pepino’”, explicó.

image La mansión de Mauro Icardi y la China Suárez.

Además le mostró a Moria Casán cómo quitar las malas energías: “Lo que tenés que hacer es pasarte el pepino bendecido por todo el cuerpo. Tenés que frotar con las manos, pasar por la cabeza, el cuello y todo el cuerpo. El ritual tiene que durar, por lo menos, tres minutos”.

“El pepino se tiene que llevar nuestra energía. Después se coloca en un platito o recipiente y se lo espolvorea con sal. Esto es para que largue y limpie todo. ¡Ni se les ocurra comerlo!”, advirtió Chelli.

Y sumó a su explicación: “Lo que queda en nuestras aguas, como la envidia, los celos o la traición, sale. A pesar del chiste, no saben lo bueno que es”.