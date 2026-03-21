sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
¿Qué onda?

Qué pasó entre Mauro Icardi y la influencer alemana Katarina Amalija

Mauro Icardi quedó en el centro de la escena luego que ventilen un viejo romance. Aseguran que la joven tuvo encuentros con varios futbolistas.

Mauro Icari y la joven alemana.&nbsp;

Mauro Icari y la joven alemana. 

Mauro Icardi quedó nuevamente en el centro de la escena luego que salga a la luz un viejo romance que mantuvo con una joven influencer alemana llamada Katarina Amalija. También contaron si esos encuentros fueron mientras el futbolista ya estaba en pareja con la China Suárez.

En diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, el periodista español Roberto Antolín reveló picantes datos sobre el romance secreto del jugador del Galatasaray.

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Siguiendo con su información, Roberto Antolín afirmó: “Esto fue antes de la relación de Mauro Icardi con la China Suárez así que ella puede estar tranquila. Esta mujer estuvo con futbolistas de este equipo, del Besiktas de Turquía y también del Bayern de Munich”.

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La supuesta amante de Mauro Icardi.

La supuesta amante de Mauro Icardi.

“Ella describe y dice que no es una prostituta pero que si tiene relaciones esporádicas y para pasarla bien independientemente que el futbolista esté casado y tenga hijos. La noticia es que entre Wanda y la China estuvo esta chica con Mauro Icardi”, agregó Antolín que luego siguió dando datos.

“En ese momento no había nada con la China en aquel momento porque en el mismo momento que él vio a la China dejó de existir cualquier mujer en su vida y es lo que me cuentan al día de hoy”, dijo al respecto Roberto en las últimas horas.

Y concluyó: “Esto es algo que era desconocido pero que en estas últimas horas después de esta aparición pública que hizo ella con una nota que dio me lo contaban de muy buena fuente”.

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