El filoso descargo de Mauro Icardi tras divorciarse de Wanda Nara

Mauro Icardi compartió en sus historias de Instagram un extenso descargo luego de que se confirmara en la justicia italiana su divorcio de Wanda Nara , repasando el proceso que inició en noviembre de 2024 y que tuvo su audiencia en Milán.

“Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana... Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026”, escribió Mauro Icardi en el encabezado del texto.

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El delantero explicó que “a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”.

En su mensaje en las redes sociales, apuntó contra los medios y periodistas que, según él, tergiversaron su situación: “Así que lo dejo claro en cualquier idioma: PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO”.

También fue lapidario con Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, que durante meses sostuvo que el futbolista no quería separarse de la empresaria.

“Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada... que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, disparó.

“Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la Justicia hace un año fue divorciarme. Y acá está el resultado. P.d.: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, cerró